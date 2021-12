Iniciatíva Zachráňme gastro kritizuje novú štátnu pomoc, je nedočerpateľná a horšia ako doteraz

Zlá a extrémne pomalá pomoc

Nespravodlivá diskriminácia

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva Zachráňme gastro vidí riešenie súčasnej situácie v odvetví najmä v nižšej dani z pridanej hodnoty, ale aj v žalobách na Európsky súd pre ľudské práva.Pripravovaná nová vládna pomoc gastrosektoru je podľa zoskupenia nedočerpateľná a považuje ju ešte za horšiu ako doteraz, pretože diskriminuje ľudí v tomto sektore podľa veľkosti prevádzok.Ako vo štvrtok informoval Ján Laš zo Zachráňme gastro, v Európe má iba Slovensko celonárodný zákaz konzumácie v reštauráciách.Ak ostanú reštaurácie zatvorené do konca tohto roka, podľa uvedenej iniciatívy budú od začiatku pandémie vlani na jar už 344 dní bez prevádzky, z toho v tomto roku 180 dní. V prípade klubov to bude až 396 dní bez prevádzky.„Pomoc reštauráciám, ktoré sú zatvorené bez toho, aby ich majitelia a zamestnanci vedeli, čo s nimi bude ďalej, je veľmi zlá a extrémne pomalá. Je signifikantné, že kvôli zlým podmienkam sa sumy alokované ministerstvom hospodárstva a dopravy nedajú dočerpať,“ uviedol Laš.Tvrdí, že oproti prvej a druhej vlne pandémie neprišlo k zlepšeniu v ničom. No za to podľa neho prišlo k nespravodlivej diskriminácii ďalších stoviek reštaurácií, ktoré sa k pomoci oproti svojim šťastnejším kolegom nedostanú vôbec, alebo len s extrémnym oneskorením.„V tejto situácii je jediným normálnym systémovým a spravodlivým riešením okamžité výrazné zníženie DPH pre reštauračné služby. Od tohto momentu nebudeme chcieť od štátu, ak budeme môcť byť aspoň čiastočne otvorení, nič,“ podotkol zástupca Zachráňme gastro.Ak im štát podľa Laša nepomôže hneď, skrachujú stovky doterajších platiteľov daní a zamestnávateľov.