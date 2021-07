Atos zrýchli cestu k net zero

porozumieť strategickým ambíciám zákazníka



merať uhlíkové emisie s využitím robustných a uznávaných metodík a pomocou hodnotenia digitálnej dekarbonizácie vyhodnotiť digitálnu uhlíkovú stopu;



efektívne spravovať dáta, s reportingovými protokolmi na mieru a implementáciou IT systémov;



určiť stratégiu a nastaviť ciele - definovaním cieľov, vychádzajúcich z vedeckých poznatkov, implementáciou odporúčaní TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) a definovaním akčných plánov na zmiernenie klimatických rizík.







inovatívnych a udržateľných digitálnych riešení (cloud, digitálne pracovisko, smart budovy, IoT, HPC mobilita a riešenia dodávateľského reťazca) a dohody o úrovni dekarbonizácie;



opatrení na zvyšovanie energetickej účinnosti, obnoviteľnej energie, akčných plánov znižovania emisií a nástrojov na stanovovanie cien uhlíka;



platformy Atos Digital Decarbonization Platform, komplexnej ponuky, ktorá podnikom a organizáciám umožňuje využívať digitálne technológie na zjednodušenie a automatizáciu zbierania, kalkulácie, vykazovania, dátovej analýzy a vizualizácie emisií naprieč hodnotovým reťazcom. Jedinečná platforma ponúka aj nové užitočné dátové informácie na optimalizáciu obchodného rozhodovania, založenú na dátach a na predvídateľnosti.







posunúť sa smerom k net zero na základe vedecky overených cieľov znižovania emisií a prostredníctvom výberu najlepších projektov na vyvažovanie uhlíka na celom svete, zabezpečením jedinečného prístupu k riadeniu rizika a strategickej komunikácie o záväzkoch a výsledkoch spoločnosti, to všetko optimalizované digitálnymi inováciami;



merať emisie uhlíka, sledovať trajektóriu znižovania emisií a vyberať a riadiť aktivity vyvažovania uhlíka s Going4Zero, digitálnym obchodom, ktorý poskytuje automatizované online služby na mieru. Going4Zero tiež umožňuje spoločnostiam komunikovať o klimatických akciách s kľúčovými zainteresovanými stranami, napríklad zákazníkmi, a ponúka im široké možnosti vzdelávacích a praktických riešení bez ohľadu na ich veľkosť a vyspelosť v otázkach boja proti klimatickým zmenám;



vyvinúť vlastný projekt vyvažovania uhlíka.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Atos potvrdila svoju pozíciu lídra bezpečných a dekarbonizovaných digitálnych technológií. Svojim zákazníkom poskytuje najkomplexnejšie, end-to-end dekarbonizačné možnosti na trhu, aby umožnila a urýchlila ich cestu k net zero.Nová ponuka "Od A po Zero" (A to Zero) obsahuje kompletné portfólio, podporované dvoma novými integrovanými dátovými platformami. Zahŕňa stratégiu pre klimatické zmeny, nastavenie cieľov, kalkulácie emisií, hodnotenia digitálnej dekarbonizácie (DDA), znižovanie uhlíkových emisií ako aj inovatívne priemyselné riešenia ako digitálne dvojčatá, dohody o úrovni dekarbonizácie (DLA) alebo nízkouhlíkové dátové centrá. Kompenzovať emisie a neutralizovať CO2 klientom pomáha dobrovoľné vyvažovanie uhlíka založené na prírodných riešeniach.Ponúkať a podporovať ju bude globálne Centrum excelentnosti pre net zero transformáciu v rámci deviatich lokalít: 5 z nich bude v Európe (Paríž, Lyon, Barcelona, Londýn, Mníchov), 2 v Severnej Amerike (New York a Montreal) a 2 v Ázii (Chennai a Singapur). Centrum zákazníkom umožní naplno využiť globálne zručnosti, zdroje a sieť viac ako 200 expertov Atosu na vytvorenie vlastnej cesty k odolnému, net zero biznisu. Vzhľadom na rozmach net zero emisných stratégií Atos plánuje rozšíriť svoj net zero transformačný tím na 500 expertov do konca roka 2022."Neprejde ani deň bez toho, aby nejaká organizácia neohlásila svoju ambíciu dosiahnuť net zero. Dokazuje to, že globálne úsilie o uhlíkovo neutrálnu ekonomiku dosiahlo bod zlomu. Atos bol medzi priekopníkmi, ktorí razili cestu boja s klimatickými zmenami v rámci firiem; spoločnosť svojou ambíciou ‚net zero do roku 2028‘ nastavila vo svojom odvetví tie najvyššie dekarbonizačné štandardy. Naša ponuka Od A po Zero ťaží z nášho silného odhodlania a dlhoročnej práce na znižovaní našich vlastných emisií skleníkových plynov a z návrhov inovatívnych riešení s nízkym dopadom. Sme radi, že zlepšujeme a rozširujeme naše dekarbonizačné možnosti, aby sme lepšie podporovali vlastnú cestu našich zákazníkov k net zero," vysvetľujePortfólio sa delí do troch kategórií:Atos v súčasnosti pracuje na vývoji uhlíkovo neutrálneho výpočtového kontinua, od edge technológií, cez superpočítače až po dátové centrá. Pre svojich klientov prostredníctvom DLAs zavádza personalizované programy spoločnej inovácie. Využíva pri nich umelú inteligenciu, automatizáciu a strojové učenie na vytvorenie nových dekarbonizačných nástrojov, zameraných na zachytávanie, meranie, vykazovanie a znižovanie celkovej uhlíkovej stopy výpočtových technológií.Ponuka net zero transformácie od Atosu ťaží z 15-ročných skúseností spoločnosti EcoAct pri pomoci firmám s implementáciou pozitívnych zmien v reakcii na klimatické a uhlíkové výzvy a odborných znalostí spoločnosti Atos získaných pri pomoci firmám pri inováciách a prijímaní digitálnych riešení. Toto je ešte posilnené ambíciou Skupiny odomknúť uhlíkovo neutrálnu ekonomiku s digitálnymi technológiami.Atos Integrated report 2020: https://atos.net/en/lp/integrated-report-2020 Atos Digital Vision: Cop 26: https://atos.net/DVCOP26 IDC Report ‘Atos' Decarbonization Proposition for Enabling Clients' Transition to Sustainable Business’: https://atos.net/wp-content/uploads/2021/06/IDC-ATOS-Decarbonzation.pdf Atos’ decarbonization ambition and commitment to net zero by 2028, visit: https://atos.net/en/2021/press-release_2021_02_18/atos-boosts-its-decarbonization-ambition-committing-to-net-zero-by-2028 Informačný servis