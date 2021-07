Viac ako 100-tisíc kusov dezinfekčných prípravkov od Zentivy pomôže tým, ktorí ich potrebujú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.7.2021 (Webnoviny.sk) -Ide o konkrétne subjekty, ktoré využívajú dezinfekčné a hygienické prípravky či ochranné pomôcky pri práci s najohrozenejšími skupinami klientov. Osobná dezinfekcia Sanicor Zentiva im pomôže v každodennej ochrane proti vírusom a baktériám.Projekt podporilo aj Ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktoré Zentive odporučilo viaceré zariadenia zasiahnuté pandémiou."Oceňujem myšlienku a ochotu pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Či už ide o sociálne slabšie rodiny, osamelé matky s deťmi, klientov krízových centier alebo domovov sociálnych služieb. Keďže v tomto neľahkom období musíme klásť veľký dôraz na naše zdravie, používaním dezinfekcie vieme do značnej miery napomôcť obmedzeniu šírenia pandémie," vyjadrila sa Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.Dezinfekcia je dodávaná v dvoch veľkostiach, 50 a 500 ml, určená na distribúciu jednotlivcom a do spoločných priestorov ako pomoc tým, ktorí sa dennodenne starajú o ľudí z rizikových skupín. Celý náklad dezinfekcie pro bono rozvezie a distribuuje Potravinová banka Slovenska."Počet ľudí v núdzi stále rastie a často im chýbajú peniaze na uspokojenie tých najzákladnejších ľudských potrieb. Poznáme mnohých, pre ktorých je dezinfekcia nedostupná. Viaceré zariadenia aj krízové centrá boli opakovane zasiahnuté pandémiou koronavírusu. Vážime si, že nás Zentiva požiadala o distribúciu dezinfekcie. Snažíme sa ju dostať čo najrýchlejšie k tým, ktorí ju najviac potrebujú," dodáva Marko Urdzík, predseda Potravinovej banky Slovenska."Vďaka nášmu programu #WeHelpOthers sme chceli v rámci našich možností pomôcť tým, ktorí pomoc v rôznych regiónoch Slovenska potrebujú. Sme veľmi radi, že vďaka pomoci Potravinovej banky a podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa efektívne využije každý liter darovanej dezinfekcie," uviedla Soňa Porubská, generálna riaditeľka spoločnosti Zentiva CZ&SK.Informačný servis