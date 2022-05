Atraktívny bonus v Niké: 50 eur pre nových hráčov

11.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vstúpte do vernostného Klubu Niké a staňte sa klientom najväčšej stávkovej kancelárie na Slovensku. Niké uvádzaa ďalšie benefity tak pre nových, ako aj existujúcich klientov. Využite jedinečnú šancu a užívajte si výhody naplno!O novinkách hovorí Martin Tibenský, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj v Niké:Jeho využitie je pritom jednoduché. Hovorí opäť Tibenský: "To však nie je všetko. Automaticky sa novému hráčovi spustí aj Bonus bez limitu, kde môže získať ďalšie odmeny. Navyše, ak sa chce zabaviť aj v našom Svete hier, využiť by rozhodne mal ajZaregistrovať sa do Niké a následne čerpať všetky výhody môžete v každej pobočke Niké alebo na www.nike.sk A ak už hráčom Niké ste, aj na vás čaká viacero výziev a následných odmien.dodal Tibenský.Informačný servis