Veľká Británia sa so Švédskom dohodla na obrannej spolupráci, Putin spôsobil zjednotenie krajín

11.5.2022 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia sľúbila, že bude brániť Švédsko, ak by sa krajina stala terčom útoku. Dohodu o poskytnutí bezpečnostných záruk v stredu podpísal britský premiér Boris Johnson a predsedníčka švédskej vlády Magdalena Anderssonová Švédsko a susedné Fínsko zvažujú, či vstúpia do Severoatlantickej aliancie po tom, ako Rusko 24. februára začalo svoju inváziu na Ukrajinu. Očakáva sa, že podobnú dohodu ako so Švédskom britský premiér podpíše aj s Fínskom, kde sa stretne s jeho prezidentom Saulim Niinistöm Britsko-švédska dohoda „upevní obranu severnej Európy vzhľadom na obnovené hrozby," povedal Johnson. „Či to bude v prípade katastrofy alebo vojenského útoku ... prídeme si navzájom na pomoc," dodal britský premiér. Predsedníčka švédskej vlády uviedla, že ruský prezident Vladimir „Putin si myslel, že spôsobí rozdelenie, ale dosiahol opak. Dnes sme zjednotení viac ako inokedy".