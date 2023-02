Atsu neprežil zemetrasenie v Turecku, telo bývalého hráča Chelsea a Newcastlu našli v troskách

Taner Savut je naďalej nezvestný

18.2.2023 (SITA.sk) - Christian Atsu, niekdajší stredopoliar anglických futbalových klubov FC Chelsea Newcastle United , sa stal jednou z mnohých obetí zemetrasenia v Turecku a Sýrii Telo 31-ročného Ghančana a hráča tureckého tímu Hatayspor z tamojšej najvyššej súťaže našli v sobotu pod troskami 12-poschodovej obytnej budovy v meste Antakya v provincii Hatay, kde futbalista býval.„Atsuho telo bez známok života našli pod troskami, jeho osobné veci stále vyťahujú," povedal manažér Hataysporu Murat Uzunmehmet pre agentúru DHA. „Slovami sa nedá opísať náš smútok," uviedol klub na svojom twitteri a informoval, že telo futbalistu prevezú do jeho vlasti v Afrike.Športový riaditeľ klubu Taner Savut je naďalej nezvestný. Hráčov agent Nana Sechere pomáhal pri hľadaní Atsuho, no napokon sa musel zmieriť so smutnou správou.„Vyjadrujem najhlbšiu úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym," napísal na svojom twitteri. K úmrtiu futbalistu sa na sociálnych sieťach vyjadrili aj jeho niekdajší zamestnávateľ Newcastle United a Ghanská futbalová asociácia. „Sme z toho veľmi smutní. Bol talentovaný hráč a skvelá osoba. Vždy na neho budeme spomínať," vyhlásil účastník Premier League „Chceme vyjadriť úprimnú sústrasť jeho manželke, deťom, celej rodine, blízkym aj futbalovej komunite," uvádza sa v stanovisku strešnej organizácie futbalu v Ghane.Zástupca šéfa klubu Aydin Toksöz pre tureckú tlačovú agentúru Anadolu pred týždňom povedal, že stále nevedia, kde sa Atsu nachádza.Hatayspor a Ghanská futbalová asociácia minulý utorok oznámili, že Atsu bol v pondelok večer zachránený spod trosiek zničenej budovy a prevezený na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia. Toksöz však oponoval, že Hatayspor momentálne „nie je schopný potvrdiť túto informáciu“.Atsu pôsobil v Hatayspore od vlaňajška po tom, ako ukončil angažmán v saudskoarabskom klube Al Raed. Okrem spomenutých klubov v minulosti hrával aj za portugalské tímy FC Porto a Rio Ave, ďalšie anglické mužstvá Everton a Bournemouth či španielsku Málagu. Za reprezentačný tím Ghany nastúpil v 65 dueloch, v ktorých zaznamenal deväť presných zásahov. Zahral si na MS 2014 v Brazílii.Podľa najnovších správ pri zemetrasení s magnitúdom 7,8 prišlo o život viac ako 43-tisíc ľudí. Otrasy spôsobili zrútenie tisícok budov vo viacerých mestách od sýrskeho Aleppa a Hamá po turecký Diyarbakir viac ako 330 kilometrov na severovýchod.