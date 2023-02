Balážová druhýkrát zvíťazila v ankete Stolný tenista roka, prevzala štafetu od víťaza Wang Yanga

Balážovej športový sen

18.2.2023 (SITA.sk) - Barbora Balážová druhýkrát v kariére získala ocenenie Stolný tenista roka na Slovensku. Úspešná reprezentantka triumfovala v ankete Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ ) aj v roku 2019 a vystriedala na pomyselnom tróne Wang Yanga.V záverečnej nominácii boli okrem dvoch spomenutých aj Ľubomír Pištej , víťaz z roku 2018. Samuel Arpáš zvíťazil v kategórii mládežník roka, objavom roka sa stala Bianka Bacsová, za najlepšieho trénera vybrali Dalibora Jahodu a parastolným tenistom roka sa stal Ján Riapoš . Víťazi vzišli z hlasovania zástupcov extraligových klubov, členov Výkonného výboru SSTZ, generálnej sekretárky SSTZ, predsedov krajských zväzov a reprezentačných trénerov.Balážová vlani postúpila do štvrťfinále štvorhry žien na majstrovstvách Európy v Mníchove, v mixe s Pištejom získali bronzové medaily. Na majstrovstvách sveta družstiev v Číne pomohla k 5. miestu, zvíťazila vo dvojhre na turnaji WTT Feeder v nemeckom Düsseldorfe a uspela vo štvorhre žien aj v mixe na podujatí WTT Feeder v americkom Fort Lauderdale.„Uplynulý rok bol náročný. Priniesol veľa pozitívnych vecí i sklamaní, ale z hľadiska výsledkov bol jeden z mojich najlepších. Naše vydarené účinkovanie na MS družstiev mi prinieslo najkrajšie momenty v kariére, za ktoré vďačím aj ostatným dievčatám a trénerovi. Bodaj by sa nám také niečo ešte podarilo. Môj sen je vybojovanie si miestenky na OH v súťaži družstiev. Samozrejme, aj medaila z ME v mixe s Ľubom Pištejom ma teší," uviedla rodáčka z Topoľčian v tlačovej správe od SSTZ.Pätnásťročný Arpáš sa stal v roku 2022 majstrom sveta vo štvorhre kadetov, na kadetských ME v srbskom Belehrade získal striebornú medailu vo dvojhre a bronzovú vo štvorhre. V hlasovaní uspel pred Damiánom Flórom a Pavlom Kokavcom."Myslím si, že som v mládežníckej kategórii triumfoval zaslúžene, keďže sa mi minulý rok veľmi vydaril. Určite som rád za toto ocenenie. Mrzí ma len to, že som sa osobne nemohol zúčastniť na vyhlásení výsledkov ankety, keďže momentálne som na sústredení v Nemecku," vyhlásil mládežnícky hráč roka Arpáš.Riapoš vybojoval v minulom roku dve bronzové medaily na MS v španielskej Granade a ďalšie pódiové umiestnenia na medzinárodných podujatiach."Chcem sa poďakovať Slovenskému stolnotenisovému zväzu za túto historickú chvíľu, keď sa v rámci tejto ankety vyhlasovala aj naša kategória. Verím, že našimi výsledkami budeme robiť radosť aj naďalej. Bol by som rád, keby vďaka svojej výkonnosti stál na mojom mieste aj niekto mladší. Ja sa vo veku 56 rokov pokúsim na budúci rok v Paríži zabojovať o najvyššie méty na paralympiáde," vyhlásil úspešný slovenský paralympionik, ktorý v hlasovaní zdolal Alenu Kánovú a Martina Ludrovského.Jahoda ako tréner reprezentácie kadetov vystriedal na poste najlepšieho stolnotenisového trénera na Slovensku Jaromíra Truksu, ktorý vedie ženský národný tím. V hlasovaní zdolal aj Andreja Dzelinského.Objav roka Bacsová zvíťazila v konkurencii Andreja Brečeho a Filipa Nagyho. Za Rozhodcu roka vyhlásil SSTZ Mateja Hamrana, špeciálne ocenenie Stolnostenisové srdce za významný počin dostala Elena Thomasová, bývalá reprezentantka, funkcionárka a rozhodkyňa. Od roku 2018 je členka zväzu.