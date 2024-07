Attal zostáva francúzskym premiérom. Macron odmietol jeho demisiu

Nečakané víťazstvo ľavicových strán

Hrozba politickej paralýzy

8.7.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron odmietol v pondelok rezignáciu premiéra Gabriela Attala , ktorého vyzval, aby dočasne zostal na čele vlády. Udialo sa tak po predčasných parlamentných voľbách, ktoré vo Francúzsku viedli k politickému patu.Vo voľbách nečakane zvíťazili ľavicové strany. Ľavicová koalícia Nový ľudový front získala najviac kresiel v dolnej komore parlamentu, a to viac ako 180. Centristická aliancia Spolu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona je na druhom mieste s viac ako 160 kreslami. Krajne pravicové Národné združenie, ktoré viedlo v prvom kole hlasovania, skončilo tretie so 143 mandátmi.Premiér Attal ponúkol svoju rezignáciu v pondelok ráno, no Macron ho okamžite vyzval, aby zostal vo funkcii „z dôvodu zabezpečenia stability krajiny“. Attal v nedeľu vyjadril nesúhlas s Macronovým rozhodnutím vyhlásiť predčasné voľby, ktorých výsledkom je patová situácia.Ostatným stranám sa síce podarilo zabrániť radikálnej pravici v získaní väčšiny v parlamente, teraz ju však nemá nikto. To môže do krajiny, ktorá nemá v modernej histórii tradíciu koaličných vlád, priniesť politickú paralýzu.Politické turbulencie by mohli otriasť trhmi a francúzskou ekonomikou, druhou najväčšou v Európskej únii , a mať ďalekosiahle dôsledky pre vojnu na Ukrajine, globálnu diplomaciu a hospodársku stabilitu Európy.