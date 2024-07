Vargová: V Barnahusoch sa bude súkromie a bezpečnosť detí chrániť dvomi vchodmi či domáckym výzorom domu (video)

Domy pripomínajú rodinné prostredie

Hodiny podpornej služby

Úspešný model

8.7.2024 (SITA.sk) - Barnahus zabezpečuje ochranu súkromia a bezpečia detí pomocou komplexných bezpečnostných opatrení a špecifickej infraštruktúry domov komplexnej pomoci.V rozhovore pre Tlačovú agentúru SITA to uviedla riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) Mária Vargová. Tieto domy podľa jej slov disponujú dvomi vstupmi - jedným pre dieťa a jeho sprevádzajúcu osobu, druhým pre ostatných zúčastnených, čím sa minimalizuje riziko nechceného kontaktu.„Dieťa je informované o tom, kto sa v budove nachádza, a nemusí sa s nimi stretnúť,“ uviedla riaditeľka NKS Mária Vargová.Domy budú navrhnuté tak, aby pripomínali rodinné prostredie. Týmto krokom by sa tam u detí mali znížiť obavy pri ich príchode.„Sú umiestnené v obytných zástavbách alebo v komplexoch s inými organizáciami, čím sa odlišujú od policajných staníc či súdnych siení,“ dodala Vargová.Toto prostredie prispieva aj k tomu, aby dieťa nemuselo navštevovať rôzne inštitúcie, keďže odborníci z týchto inštitúcií prichádzajú priamo za dieťaťom.Barnahus podľa riaditeľky NKS poskytuje pomoc aj rodinám detí, ktoré zažívajú násilie alebo ktorých deti sú vypočúvané ako potenciálni páchatelia násilia. „Pomáhame rodinám pripraviť sa na to, čo ich čaká, a poskytujeme im podporu na spracovanie toho, čo sa stalo,“ vysvetlila Vargová.Štandardne môžu rodiny využívať približne desať hodín podpornej služby potom, čo dieťa prešlo výsluchom v Barnahuse, ale toto číslo sa môže podľa Vargovej prispôsobiť potrebám konkrétnej rodiny.Úspech modelu Barnahus potvrdzujú medzinárodné štatistiky. „V krajinách, kde bol zavedený Barnahus, sa zdvojnásobil počet oznámených prípadov násilia, čo svedčí o väčšej dôvere ľudí v inštitúcie,“ uviedla Vargová.Doba od nahlásenia prípadu po jeho riešenie sa v 50 % prípadov skrátila na dvojtýždňový interval, čo výrazne zrýchľuje proces poskytovania pomoci. Vargová tiež zdôraznila, že prítomnosť advokátov počas výsluchov bude zabezpečovať aj dodržiavanie práv obvinených osôb.Tí sa budú môcť pýtať aj náročnejšie otázky, osoba, ktorá však bude robiť výsluch s dieťaťom ich bude vedieť položiť citlivejšie vzhľadom na to, že bude na takéto situácie vyškolená.