Attila Végh prišiel už o troch sponzorov. Prečo firmy rušia spolupráce so známymi influencermi?

Neutrálnosť a apolitickosť

Individuálne rozhodnutie každej firmy

Charakteristika cieľovej skupiny

25.4.2024 (SITA.sk) - Známi slovenskí influenceri zo dňa na deň prichádzajú o spolupráce s firmami. Sponzori ich vypovedaním zmlúv trestajú za ich podporu jedného či druhého politického tábora.Známy slovenský MMA zápasník Attila Végh prišiel po verejnej podpore prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho už o troch sponzorov. Po firme Renault a výrobcovi bagiet Pierre Baguette s ním rozviazal spoluprácu aj pivovar Heineken Organizácie združujúce najväčšie firmy tvrdia, že mnohé spoločnosti sa snažia byť smerom k verejnosti neutrálne a apolitické.„Uvedomujú si, že ich prípadný politický názor by nemusel korešpondovať s názorom ich zákazníkov, dodávateľov či zamestnancov. Snažia sa tak vyhnúť zbytočnej polarizácii," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Filová V konečnom dôsledku ide však podľa nej o individuálne rozhodnutie každej firmy a ich vnútornej politiky. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) zdôrazňuje, že je apolitická zamestnávateľská organizácia. Ich poslaním je poskytovať platformu pre spoluprácu, podporu a rozvoj stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia.„K politike, či témam idúcim mimo záber našich aktivít, sa nevyjadrujeme. Do individuálnych osobných alebo korporátnych rozhodnutí našich členov týkajúcich sa ich marketingu či politického angažovania nevstupujeme," dodal hovorca APZD Marcel Valocka. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) upozorňuje, že každý súkromný podnikateľský subjekt je autonómny v otázkach výkonu samotnej podnikateľskej činnosti ako i vo veciach priamo s podnikaním nesúvisiacimi. Napríklad v širšej spoločenskej angažovanosti.„Podobne i uzatváranie či rušenie obchodných kontraktov podlieha zmluvnej voľnosti. To znamená, že je potrebné rešpektovať ak sa firma rozhodne ukončiť využívanie niektorých predajných/marketingových kanálov, ako i to, že niektorým firmám angažovanie sa osôb s nimi spolupracujúcimi nevadí," podotkol generálny sekretár RÚZ Martin Hošták Angažovanie či neangažovanie sa vo veciach verejných zrejme podľa neho vyplýva aj z charakteristiky cieľovej skupiny spotrebiteľov. „Časť z nich môže byť na uvedené aktivity citlivá, iná časť nie," konštatoval Hošták.