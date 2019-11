Audi v rámci reštrukturalizácie zruší 9500 pracovných miest

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ingolstadt 26. novembra (TASR) - Nemecký výrobca luxusných áut Audi plánuje do roku 2025 zrušiť 9500 pracovných miest v rámci masívnej reštrukturalizácie, ktorá by mala tejto dcére koncernu Volkswagen pomôcť ušetriť miliardy eur.Hovorca Audi v utorok povedal, že rozhovory so zástupcami odborov o znižovaní nákladov napredujú. K rušeniu miest má dôjsť v rámci programu predčasného odchodu do dôchodku.Automobilka dodala, že bude zároveň pokračovať v nábore nových ľudí na pozície spojené s elektromobilitou a digitalizáciou. Konkrétne, chce prijať 2000 nových zamestnancov, takže čistá strata bude predstavovať 7500 pracovných miest.Audi v súčasnosti zamestnáva okolo 90.000 ľudí na celom svete vrátane 60.000 v Nemecku. V ostatných rokoch sa snaží udržať krok s domácimi súpermi BMW a Daimlerom.Niektoré z dieselových modelov Audi boli tiež súčasťou emisného škandálu, ktorý otriasol materským koncernom Volkswagen.Audi plánuje vyrábať nové elektromobily vo svojich nemeckých závodoch v Ingolstadte a Neckarsulme.