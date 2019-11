V Bratislave vystúpi smotánka svetového jazzu: trio Kennyho Barona a Davea Hollanda

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.11.2019 (Webnoviny.sk) -– taký je plný názov tria veľmajstrov súčasného jazzu, ktoré vystúpi 17. marca 2020 v Slovenskom rozhlase v rámci celoročného festivalu City Sounds.Kenny Barron patrí k najvplyvnejším jazzovým klaviristom a stelesňuje tradičnú, konzervatívnejšiu podobu jazzu. Mimoriadne je, že si porozumel s Dave Hollandom, ktorý je stelesnením všetkého, čo si pod slovom moderný jazz môžete predstaviť. Spolu s Milesom Davisom spoluvytvárali hudobné postupy a zvuk raných 70. rokov, charakteristický mnohovrstvovými hudobnými dialógmi vznikajúcimi v živom čase, pôsobiace na emócie i rácio poslucháča.Do svojho hudobného kruhu si pozvali o generácie mladšieho bubeníka Jonathana Blakea, o ktorom sú presvedčení, že dokáže napĺňať ich predstavy o kryštalicky plynúcej hudbe v priestore, ktorý je vyhradený len tým najväčším.Koncert týchto bardov robí unikátnym a mimoriadnym aj fakt, že môže byť pokojne posledným na Slovensku - vzhľadom na to, že majstri sú v Európe naozaj zriedkavo!(1943), je jedným z najvýznamnejších klaviristov po ére be-bopu. Podieľal sa na stovkách nahrávok ako kapelník či sideman. Bolo by nadlho menovať, s kým účinkoval, spomeňme najväčších - hral s Dizzym Gillespiem, Stanom Getzom, či Freddiem Hubbardom. Je spolulídrom skupín Sphere a Classical Jazz Quartet. Má deväť nominácií na Grammy a do Siene slávy. Patrí medzi mimoriadne vplyvných hudobníkov aj vďaka svojej pedagogickej činnosti. Jeho hra oplýva technickou vyspelosťou, ale ctí celok i detail, nesie v sebe pokoru a Barron stojí, ako sa hovorí, na pleciach obrov.(1946) patrí medzi "otcov" moderného jazzu. Jeho schopnosti ocenil sám Miles Davis tým, že pozval na pomedzí 60. a 70. rokov rokoch Hollanda do svojho kvinteta, kde nahradil Rona Cartera, čiže v kapele snov hrali okrem Davisa, Wayne Shorter, Chick Corea, Tony Williams a Holland. Účinkoval na prelomových Davisových albumoch In a Silent Way a Bitches Brew. Jeho basové linky sú akoby odliate do platiny a irídia, chvejúce sa nenapodobiteľným tónom, múdro sprevádzajúce celok, ale zároveň zdôrazňujúce vlastný smer.Mimoriadna je Hollandova nahrávacia aktivita v rámci európskeho labelu ECM, ktorý sa špecializuje na komorný jazz (Holland je Brit, ale viac ako 40 rokov žije v USA). V tejto súvislosti je nutné spomenúť aj jeho komorné trio Gateway s Johnom Abercrombiem a Jackom DeJohnettom.Bubeníkom tria je podstatne mladší(1976), syn uznávaného jazzového huslistu. Je to veľmi komplexný a moderne cítiaci hráč, ktorý svoj talent vybrúsil v mnohých formáciách, ako Tom Harrell Quintet, Kenny Barron Trio, The Mingus Big Band a ďalších. Spolupracoval s desiatkami umelcov ako Avishai Cohen, Donny McCaslin a pod.Kenny Barron a Dave Holland spolupracujú ako duo už od roku 2014. Spolu vytvorili mimoriadny album The Art Of Conversation a absolvovali sériu koncertov. Johnathan Blake je ich novou akvizíciou.Skupina vystúpi 17. marca 2020 o 20:00 v Štúdiu 1 Slovenského rozhlasu.Vstupenky: https://citysounds.sk/kenny-barron/ FB event: https://www.facebook.com/events/745354942596905/ Ďalšie zdroje:Dave Holland: www.daveholland.com YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCfYPAE4k83SMv52tv0d0NDQ Kenny Barron: www.kennybarron.com Johnathan Blake: www.johnathanblake.com Najbližší koncert City Sounds Festivalu:JANOSKA ENSEMBLE meets RICHARD GALLIANO – 17.12.2019, Slovenský rozhlasInzercia