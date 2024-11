Audit Šimkovičovej ministerstva odhalil v Bibiane závažné pochybenia. Kauza je ukážkovým príkladom mediálnej šikany, hovorí Flach (foto)

Zrekonštruované priestory nespĺňajú štandardy

18.11.2024 (SITA.sk) - Interný audit ministerstva kultúry v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana odhalil závažné porušenia zákona a systémové zlyhania, ktoré sa hromadili počas niekoľkých rokov. Na tlačovej besede to uviedla súčasná riaditeľka Bibiany Petra Flach. Uviedla tiež, že nedostatky ukazoval už audit v inštitúcii z roku 2017, pričom audit z roku 2023 odhalil, že tieto pochybenia nielenže neboli odstránené, ale sa časom aj zhoršili. Stoosemstranová správa z auditu podľa Flach ukázala, že v Bibiane nebola vykonávaná základná finančná kontrola. Absentovali tiež interné smernice, prípadne boli neaktuálne. Riaditeľka kultúrnej inštitúcie dodala, že problémom bolo aj neoprávnené používanie prostriedkov, napríklad na základe neexistujúcich zmlúv.V súvislosti so zmluvami tiež spomenula porušovanie zákona, uviedla, že zmluvy Bibiany neboli zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, prípadne boli zverejňované neskoro.Flach na tlačovej besede hovorila aj o neadekvátnom vynakladaní finančných prostriedkov, v tomto kontexte uviedla ako príklad rekonštrukciu priestorov Medzinárodného domu umenia pre deti, ktorá ale podľa nej nebola dobre vykonaná, a v súčasnosti priestory nespĺňajú hygienické ani bezpečnostné štandardy, čo si bude vyžadovať nápravu.Audit ukázal aj pochybenia pri verejnom obstarávaní . Medzi zisteniami auditu bolo i to, že počas vedenia bývalej riaditeľky Zuzany Liptákovej chodievali na služobné cesty ľudia, ktorí s inštitúciou nemali žiadny právny vzťah.Audit mal preveriť fungovanie Bibiany za rok 2023, podľa jeho súčasnej riaditeľky identifikoval 24 závažných nedostatkov. Išlo o plánovanú kontrolu.Flach prízvukovala na tlačovej besede aj finančné dôsledky týchto pochybení, spomenula nutnosť vrátiť neoprávnene použité finančné prostriedky, a tiež pokutu vo výške 100-tisíc eur, ktorú audit navrhol. To podľa nej dopadne na tohtoročný rozpočet.„Kauza Bibiany je ukážkovým príkladom mediálnej šikany,“ vyjadrila sa Flach. Zdôraznila, že od jej nástupu na pozíciu riaditeľky pracujú na aktualizácii interných smerníc, ale aj na efektívnejšom vynakladaní prostriedkov. „Do 30. apríla 2025 mám čas, ktorý mi audit udelil na odstránenie týchto nedostatkov,“ uviedlaMinisterka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) na tlačovej besede pripomenula medializované informácie, ktoré sprevádzali výmenu vedenia Bibiany, najmä tvrdenia o tom, že sa pozná so súčasnou riaditeľkou Petrou Flach a majú priateľské vzťahy, a tiež pochybnosti o kvalifikácii Flach na danú pozíciu.Ministerka tiež poznamenala, že okrem Flach sa o miesto riaditeľky zaujímala len jedna ďalšia uchádzačka, ktorá ale napokon odstúpila. „Ja neviem, kde sa teda zrazu stiahli všetci tí odborníci, ktorí by mohli byť na mieste riaditeľky Bibiany,“ vyjadrila sa.Predošlá riaditeľka Liptáková sa podľa nej obklopovala odborníkmi, ktorí do všetkých aktivít „pretláčali“ problematiku LGBTI . Výsledky auditu označila ministerka za šokujúce.„V tejto chvíli by som možno očakávala aj nejaké ospravedlnenie médií, nemusíte pre mňa, ale pre pani riaditeľku, za tie tvrdenia, ktoré ste tvrdili ako fakty,“ vyjadrila sa Šimkovičová.Zuzana Jarošová, riaditeľka Bienále ilustrácií Bratislava (BiB), ktorá vedie BiB 18 rokov, a aj predtým s ním spolupracovala, sa vyjadrila, že Liptáková prišla do vedenia Bibiany s víziou refrešu, no jej vedenie podľa Jarošovej prinieslo rozvrat inštitúcie, ktorý rozbil štruktúry a znefunkčnila sa aj činnosť hlavých útvarov Bibiany.„Môžem povedať, že inštitúcia, ktorá sa budovala 30 rokov a pôsobili tu skvelé osobnosti, za rok a pol padla doslova na kolená,“ tvrdí Jarošová.Chaos podľa nej nastal aj pri organizácii 29. ročníka BiB, situácia podľa jej slov bola taká vážna, že otvorenie tohto ročníka bolo ohrozené. Kritizovala viaceré kroky týkajúce sa BiB, napríklad sťahovanie do priestorov Bibiany, ale aj časový sklz pri verejných obstarávaniach.