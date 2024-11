Tesco už piaty rok podporuje predčasne narodené bábätká a ich mamičky

18.11.2024 (SITA.sk) -"Je pre nás veľmi dôležité, že už piaty rok podporujeme mamičky predčasne narodených detí v 8 neonatologických oddeleniach naprieč celým Slovenskom. Tesco je dlhodobo pevnou súčasťou komunít a pomáha tým najzraniteľnejším. Aj preto pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí venujeme 200 balíkov, ktoré obsahujú produkty Fred&Flo, ako sú plienky, mydlo či vlhčené utierky. Som veľmi rada, že takto pomôžeme mamičkám v náročnom období, aby sa mohli sústrediť na starostlivosť o svoje predčasne narodené detičky," vysvetľujea dodáva: "Rodičov po dlhých chvíľach bezmocnosti poteší akákoľvek symbolická nádej. Súčasťou balíčkov s kozmetikou pre bábätká je aj veľká plienka ako symbol. Keď do nej bábätko dorastie, blíži sa radostný čas odchodu z nemocnice domov."Celosvetovo sa narodí predčasne každé desiate dieťa. Na Slovensku sa ročne narodí vyše 4 500 predčasne narodených detí, čo predstavuje okolo 8 % všetkých novorodencov – každé dvanáste dieťa. So zlepšujúcou sa pôrodníckou a intenzívnou neonatologickou starostlivosťou sa z roka na rok podarí zachrániť viac predčasne narodených bábätiek. Tieto deti potrebujú špecializovanú a intenzívnu zdravotnú starostlivosť, najmä ak sa narodia s hmotnosťou pod 1 kilogram. Pre ich lepšie šance na prežitie a zdravý vývoj sú dôležité perinatologické centrá, ktoré na Slovensku poskytujú špičkovú starostlivosť pre predčasne narodené deti a ich matky.Pôrod predčasniatka však predstavuje extrémny stres pre celú rodinu. Rodičia sa boja neočakávanej situácie i o život a budúcnosť novonarodeného dieťaťa. Negatívne na nich vplýva separácia od dieťaťa a aj od zvyšku rodiny, keďže hospitalizácia predčasne narodeného bábätka trvá 8 až 12 týždňov. Je to veľmi dlhý čas, počas ktorého je nevyhnutnosťou úzka spolupráca medzi rodičmi a ošetrujúcim personálom."Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie FNsP J. A. Reimana poskytuje starostlivosť o predčasne narodené a kriticky choré bábätká a úzko spolupracuje s rodinami našich malých pacientov. Vždy sa veľmi tešíme, keď nadíde čas ich odchodu z nášho oddelenia, a prvé chvíle pobytu doma im každoročne spríjemňuje milý darček v podobe každodenných hygienických potrieb od spoločnosti Tesco. Úprimne ďakujeme spoločnosti Tesco za dlhodobú spoluprácu," hovoríV balíčku od Tesca sú plienky, vlhčené obrúsky, mydlo, míľnikové kartičky a balóniky vlastnej značky Tesca Fred&Flo.Tesco na Slovensku, v Česku aj v Maďarsku pomáha čerstvým mamičkám. V ambulanciách pediatrov po celom Slovensku zriadilo špeciálne stojany s 2 500 baleniami plienok Fred&Flo na použitie zdarma. Zároveň počas prvej kontroly s bábätkom je u vybraných pediatrov k dispozícii 45 000 balíčkov pre mamičky so vzorkami najobľúbenejších výrobkov značky Fred&Flo na vyskúšanie.Informačný servis