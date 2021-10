Audit v FC Barcelona sa skončil, Laporta zdedil obrovské dlhy a klub bol v technickom bankrote

Klub musel drasticky škrtať

Hráčov podpisovali bez rozumu

Bartomeu sa bráni koronavírusom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.10.2021 (Webnoviny.sk) - Keď Joan Laporta prevzal v marci 2021 post prezidenta v španielskeho futbalovom klube FC Barcelona , tím sa nachádzal v technickom bankrote. Taký je záver auditu spoločnosti Deloitte , ktorý trval od jari až doteraz.Výkonný riaditeľ katalánskeho veľkoklubu Ferrán Reverter prezradil, že analýza potvrdila vážne administratívne chyby predchádzajúceho vedenia pod taktovkou Josepa Bartomeua Nový prezident prevzal FC Barcelona s obrovskými záväzkami, ktoré sa vyšplhali až na 1,35 miliardy eur. "Hrozilo, že nebude na výplaty. Bolo nutné okamžite refinancovať dlhy," objasnil Reverter.Klub musel pristúpiť k drastickým škrtom aj pri platoch hráčov, ktoré klesli pod 100 miliónov na sezónu. Hlavný rival Real Madrid pritom ročne vynakladá na platy viac ako sedemnásobok tejto sumy.FC Barcelona si aj kvôli mimoriadne nepriaznivej finančnej situácii nemohla dovoliť predĺžiť zmluvu s Lionelom Messim, ktorý napokon zamieril do francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain.Podľa Revertera sa klub teraz zameria na mladíkov z vlastnej akadémie La Masia. "Ak to spravíme, môžeme Barcu vrátiť na pozície, ktoré si zaslúži," podotkol.Podľa Revertera situáciu klubu výrazne zhoršili napríklad nákupy Antoina Griezmanna "Predchádzajúce vedenie vôbec nemalo finančný plán. Podpisovali hráčov bez toho, aby vedeli, či si ich môžu dovoliť. Bola to akoby obrátená pyramída. Veteráni mali viacročné zmluvy a mladíci kontrakty na jeden rok, čo spôsobovalo problémy pri rokovaniach," prezradil Reverter.Dodal tiež, že klub si neplnil záväzky voči bankám, španielskej La Lige ani Európskej futbalovej únii (UEFA) . Adekvátne sa tiež nestaral o klubové budovy vrátane ikonického štadióna Camp Nou.Predchádzajúci prezident FC Barcelona Josep Bartomeu, ktorý odstúpil v septembri 2020, sa bráni, že finančné problémy spôsobila pandémia koronavírusu.Podľa Revertera však spôsobila stratu "len" 108 miliónov eur, zostávajúca cifra ide na vrub práve administratívy Bartomeua.V aktuálne sezónu FC Barcelona okupuje 9. priečku tabuľky La Ligy, keď dosiahla len tri víťazstvách zo siedmich zápasov. "Barcelona už skôr ocitla v krízach, vždy sa však z toho dostala," dodal Reverter.