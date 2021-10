Športový riaditeľ PSG kritizuje Real Madrid za poker, ktorý rozohral s Kylianom Mbappém

Ťahá sa to už dva roky

PSG

PSG

PSG už má pripravenú náhradu

PSG

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.10.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappé sa mal už v tejto sezóne stať hráčom Realu Madrid , ale vyše 180-miliónové finančné ponuky v eurách zo španielskej metropoly sa nestretli s pozitívnou odozvou v Paríži.A tak 22-ročný útočník zostal v tíme Paríž Saint-Germain , kde momentálne funguje v útočnom trojlístku snov spolu s Lionelom Messim Vedenie Realu zareagovalo na nedohodu stým, že sa rýchlonohého útočníka nevzdá a prezident Florentino Pérez mal v tejto súvislosti povedať. "Verím, že do 1. januára bude všetko dohodnuté."Na to však odpovedal kritikou športový riaditeľ Paríž Saint-Germain Leonardo. Nepáči sa mu poker, ktorý španielsky kráľovský klub rozohral s Mbappém."Real sa nemôže takto ďalej správať. Chýba mu rešpekt a ťahá sa to už dva roky. Toto už nemienime ďalej tolerovať," uviedol Leonardo pre L'Equipe, cituje ho aj portál ORF.Pérez sa neskôr pre RMC Sport snažil dať veci na pravú mieru. "Moje slová boli zle interpretované. Na nikoho nechceme tlačiť. Povedal som len, že budeme musieť počkať do budúceho roka. Futbal robíme s rešpektom ku každému partnerovi a máme dobrý vzťah s."Leonardo má však iný názor. "Transferové obdobie sa dávno skončilo a Real nemôže takto pokračovať. Kylian je hráč nášho klubu a chceme, aby to takto zotrvalo čo najdlhšie," uviedol brazílsky majster sveta z roku 1994.Mbappému sa v lete 2022 skončí v Parku Princov zmluva. Znamená to, že od januára môže začať rokovať s potenciálnymi záujemcami o svojom odchode z Paríža bez nároku na odstupné.Francúz nedávno vyhlásil, že v lete niekoľkokrát požiadal o predčasný odchod z parížskeho veľkoklubu, ale nebolo mu to umožnené.Podľa francúzskych médií už majú vpripravenú kvalitnú alternatívu s jeho náhradou. Angažovať by chceli jedného z hviezdneho nórsko-poľského útočného dua Erling Haaland