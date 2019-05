Audítor NBÚ: Podniky zlepšujú svoju ochranu pred kyberhrozbami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) – V zoznamoch základných alebo digitálnych služieb Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) je prihlásených stále viac kľúčových podnikov. Zlepšujú tým svoju ochranu pred kyberhrozbami. Uviedol to audítor Igor Straka.Do zoznamu sa mali prihlásiť nemocnice, banky, poisťovne, energetické podniky a ďalšie firmy, ktorých činnosť má výrazný vplyv na ľudí, firmy či chod štátu. Napríklad spravujú kritickú infraštruktúru, zhromažďujú citlivé informácie alebo zásobujú ľudí a firmy strategickými surovinami.V súčasnosti je v zoznamoch základných alebo digitálnych služieb približne 150 spoločností či inštitúcií. Tento počet by ešte nemal byť konečný.uviedol.Zavedenie prevencie síce podľa Straku nie je lacné, no pomôže ušetriť firmám a inštitúciám veľa peňazí.spresnil.Jedným z dôvodov, prečo môžu niektoré z firiem či inštitúcií s registráciou meškať, je podľa audítora to, že si túto povinnosť nepreverili.povedal.Pokuta za neprihlásenie sa či iné nedodržiavanie zákona sa môže vyšplhať do výšky 300.00 eur.uzavrel.