Google utlmuje vzťahy s Huaweiom, ktorí tak stratí prístup k Androidu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. mája (TASR) - Americký internetový gigant Google, ktorého mobilný operačný systém Android ovláda väčšinu svetových smartfónov, oznámil, že začína utlmovať vzťahy s čínskym technologickým koncernom Huawei, lebo ho Washington považuje za hrozbu národnej bezpečnosti.USA a Čína už takmer rok vedú obchodný spor, ktorý negatívne ovplyvnil aj svetovú ekonomiku. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň zakázal firmám v USA predávať kľúčovú technológiu v oblasti telekomunikácií čínskym spoločnostiam. Odôvodnil to ohrozením národnej bezpečnosti. Aj Huawei sa ocitol na čiernom zozname firiem, s ktorými môžu americké spoločnosti obchodovať len vtedy, ak im úrady na to vydajú špeciálne povolenie.povedal hovorca spoločnosti Google. Tento krok by mohol mať dramatické dôsledky, pretože Google rovnako ako všetky technologické spoločnosti musí spolupracovať s výrobcami smartfónov, aby zabezpečili kompatibilitu systémov a zariadení.Google bude musieť zastaviť obchodné aktivity s Huaweiom. Tie zahŕňajú prenos hardvéru, softvéru a technických služieb, ktoré nie sú verejne dostupné. To znamená, že Huawei bude najnovšie môcť používať iba tzv. open source verziu Androidu, ktorá je zadarmo na stiahnutie. Uviedol to zdroj oboznámený s touto záležitosťou pre agentúru AFP.Podľa spoločnosti Google na celom svete existuje približne 2,5 miliardy aktívnych zariadení so systémom Android. Huawei však už nebude mať prístup k aplikáciám a službám spoločnosti Google, napríklad k e-mailovej službe Gmail. Čínsky koncern zatiaľ na žiadosti o komentár nereagoval.Huawei je rýchlo sa rozvíjajúcim lídrom v oblasti nových mobilných sietí 5G, ale pri ich budovaní je závislý od dodávok komponentov zo zahraničia.Každý rok nakúpi komponenty v hodnote približne 67 miliárd USD (59,97 miliardy eur), z toho komponenty za 11 miliárd USD zo Spojených štátov.Čínsky koncern je terčom intenzívnej kampane Washingtonu, ktorému sa nepáčia väzby spoločnosti Huawei na vládu v Pekingu. Snaží sa preto presvedčiť spojencov, aby nedovolili Číne podieľať sa na budovaní mobilných sietí novej generácie 5G.Americké vládne agentúry už majú zakázané nakupovať zariadenia od spoločnosti Huawei. Zakladateľ firmy Huawei a generálny riaditeľ Žen Čeng-fej cez víkend povedal, že koncern, a dodal, že opatrenia USA budú mať len obmedzený vplyv.Huawei podľa svojho vyhláseniaNiektoré z týchto technológií sa už používajú v produktoch predávaných v Číne, dodala spoločnosť.(1 EUR = 1,1172 USD)