Audítori majú výhrady k novele o účtovníctve

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Slovenská komora audítorov (SKAU) má výhrady k novele zákona o účtovníctve, ktorá je v parlamente v súčasnosti v druhom čítaní a jej ďalšie prerokovanie vo štvrtok odobril parlamentný finančný výbor. Komora má výhrady k zvýšeniu veľkostných kritérií pre zákonom stanovený audit podnikateľských subjektov. Rezort financií však argumentuje, že po tejto zmene volali samotní podnikatelia.Novelou sa majú upraviť veľkostné podmienky, na základe ktorých vzniká firmám povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú uzávierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú uzávierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.uvádza sa v návrhu ministerstva. MF SR odhaduje, že zrušenie povinnosti overenia individuálnej účtovnej uzávierky by sa malo dotknúť približne 2300 spoločností, pričom by im mali klesnúť náklady na audítorské služby približne vo výške 9 miliónov eur.Audítori upozorňujú, že spod verejnej kontroly sa prijatím novely dostanú desiatky subjektov, čo by mohlo mať negatívny vplyv na štátnu pokladnicu.upozornil na to po rokovaní výboru prezident SKAU Milan Mozolák. Ako príklad uviedol Švédsko, Fínsko či Taliansko.podotkol Mozolák.Komora nesúhlasí s rezortom financií, že podnikatelia ušetria. Podľa komory je cena auditu pri dotknutých spoločnostiach zhruba 1000 eur až 2000 eur, čo je tretina, maximálne polovica z toho, čo odhaduje ministerstvo.tvrdí Mozolák.Komora má preto výhrady k novele a volá po regulácii v oblasti účtovníctva.myslí si Mozolák. Upozornil aj na to, že proti vyčleneniu ďalších podnikateľských subjektov z povinnosti auditu sa otvorene postavil aj Najvyšší kontrolný úrad. Komora ešte počas medzirezortného pripomienkového konania vyčíslila, že v súčasnosti sa na Slovensku audituje približne 11.000 účtovných jednotiek. Ak sa kritériá zvýšia, počet kontrolovaných subjektov klesne o 20 % až 30 %.Novela je súčasťou antibyrokratických opatrení, ktorými chce štát znížiť administratívnu záťaž podnikateľov. Štátna tajomníčka Ministerstva financií (MF) SR Dana Meager na výbore skonštatovala, že argumenty komory v tomto prípade sú vágne.uviedla Meager. Priblížila zároveň, že rezort si je vedomý pripomienok SKAU, ale na druhej strane rozumie aj spoločnostiam, ktoré volali po zmene veľkostných kritérií.podotkla Meager.Zhoduje sa s komorou v tom, že oblasť účtovníctva nie je regulovaná, čo považuje za problém.dodala Meager.