Útok Turecka odsúdili aj ČR, Taliansko, Fínsko i Európska komisia

Praha/Brusel/Rím/Helsinki 10. októbra (TASR) - Tureckú ofenzívu proti Kurdom na severovýchode Sýrie odsúdilo aj české ministerstvo zahraničných vecí.uviedol na Twitteri český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček (ČSSD) s tým, že bezpečnosť hraníc by mala byť zaistená inak.Podľa spravodajského servera Novinky.cz premiér Andrej Babiš (ANO) v utorok avizoval, že v prípade útoku by sa mala zísť Bezpečnostná rada OSN. Babiš pri septembrovom stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom podporil plán na vznik bezpečnostnej zóny na severe Sýrie.Podľa Európskej únie turecká ofenzíva v kurdských oblastiach Sýrie odďaľuje akúkoľvek nádej na pokrok smerom k ukončeniu konfliktu.Hovorkyňa Európskej komisie Maja Kocijančičová vo štvrtok uviedla, že ofenzíva zhorší prílev utečencov zo Sýrie, zvýši násilie voči nevinným civilistom a znemožní boj proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Dodala, že konflikt v Sýrii sa nevyrieši vojenskou, ale jedine politickou cestou.Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio označil tureckú ofenzívu za "neakceptovateľnú". Útok Turecka odsúdilo aj Fínsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci a tým uvoľnili cestu tureckej operácii proti Kurdom, dlhoročným spojencom Spojených štátov v boji proti teroristom zo skupiny Islamský štát.Vo štvrtok sa na žiadosť Británie, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Poľska zíde Bezpečnostná rada OSN, aby prediskutovala situáciu v Sýrii.