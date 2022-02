AURES Holdings hľadá 250 ľudí, potrebuje ich na zahraničnú expanziu aj domáci rast

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2022 (Webnoviny.sk) -"Časť pracovníkov hľadáme dlhodobo, ďalších potrebujeme prijať pre expanziu spoločnosti, ale aj pre súčasnú situáciu na trhu ojazdených áut. Cieľom je mať dostatočné personálne zdroje, ktoré nám v situácii, keď sú ojazdené vozidlá veľmi žiadané, umožnia ich ročný predaný objem naďalej zvyšovať," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, ktorý prevádzkuje medzinárodné siete autocentier AAA AUTO, Mototechna a Auto Diskont a pobočky Driverama v západnej Európe. Vlani AURES Holdings pokoril svoj historický rekord, počas tridsiatich rokov existencie prvýkrát predal za rok viac ako 86 500 vozidiel.V tejto chvíli AURES Holdings hľadá 114 zamestnancov v Českej republike, 25 na Slovensku, 59 v Poľsku a 48 pre rozvoj spoločnosti Driverama v Nemecku, Holandsku a v Česku. "Hľadáme uchádzačov na všetky typy pozícií, od prípravy vozidiel, až po manažérske pozície. Ďalej tiež rozširujeme naše oddelenie IT a Data Science, kam naberáme skúsených odborníkov na zaujímavé projekty. Pre medzinárodný projekt Driverama, ktorý už má 8 pobočiek v Nemecku, zahájil činnosť v Holandsku a chystá sa do Francúzska a Belgicka, momentálne potrebujeme takmer päťdesiat ľudí. Na Slovensku sa už pripravujeme na sezónu, rovnako ako v Poľsku, kde naberáme pracovníkov s predstihom aj na chystané otvorenie pobočiek v Gdansku a Rzeszowe. V čase, keď oslavujeme 30 rokov na trhu, sa tak významne personálne posilňujeme," dodala Karolína Topolová."Ide o množstvo rôznych pozícií naprieč celou firmou, od operátorov call centra, cez programátorov, až po automechanikov či marketérov. Hľadáme špičkových kandidátov aj na pozície v oddelení Data Science, čo je momentálne jedna z najviac rastúcich častí našej spoločnosti," uviedla Karolína Topolová s tým, že úplný zoznam pozícií inzerovaných na Slovensku je možné nájsť na stránke spoločnosti na https://kariera.aaaauto.sk/positions-list Od čias ekonomickej krízy v rokoch 2008/2009 sa počet pracovníkov siete AAA AUTO viac ako zdvojnásobil. V roku 2010 dosahoval necelých 1300, v súčasnej dobe je to približne 2800. Spoločnosť má teraz celkom 57 pobočiek v šiestich krajinách.Informačný servis