Ruský veľvyslanec Nebenzia obvinil USA a ich západných spojencov, že tlačia Ukrajinu k „ozbrojenej provokácii“

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok v noci mimoriadne zasadla v súvislosti s uznaním nezávislosti separatistických území na východe Ukrajiny zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina a následným nariadením vyslať tam ruských vojakov.Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na žiadosť Ukrajiny, USA a ďalších šiestich krajín, sprevádzali výzvy na deeskaláciu a zabránenie konfliktu.Námestníčka generálneho tajomníka OSN Rosemary DiCarlo otvorila stretnutie s tým, že ruské uznanie samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky je porušenie územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny.„Riziko veľkého konfliktu je reálne a je nutné mu za každú cenu zabrániť,“ vyhlásila a okrem iného vyjadrila obavy v súvislosti s civilnými obeťami a eskalujúcim ostreľovaním medzi ukrajinskými silami a proruskými separatistami.Americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomas-Greenfield Putinovo rozhodnutie vyslať vojakov do Donbasu v rámci mierovej misie označila za nonsens, pretože je to podľa jej slov „jasne základ pre ruský pokus o vytvorenie zámienky pre ďalšiu inváziu na Ukrajinu“.Daný krok a uznanie nezávislosti spomenutých regiónov je podľa nej tiež nevyprovokovaný útok na suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, pričom Putin tým minskú dohodu, ktorá je zameraná na ukončenie separatistického konfliktu na východe Ukrajiny, „roztrhal na kusy“.Svet nemôže od situácie „odvracať zrak, pretože história nám hovorí, že pozrieť sa iným smerom tvárou v tvár takémuto nepriateľstvu bude oveľa nákladnejšia cesta“, povedala diplomatka a varovala, že „následky ruských činov budú hrozné - na Ukrajine, v celej Európe a na celom svete“.Ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia obvinil USA a ich západných spojencov, že tlačia Ukrajinu k „ozbrojenej provokácii“, a Kyjev zase zo zintenzívnenia ostreľovania rezidenčných oblastí v separatistických regiónoch a v ruských mestách a obciach v pohraničí. Diplomat vyhlásil, že Ukrajina zhromaždila pri kontaktnej línii 120-tisícčlenný vojenský kontingent a jej „podvratné skupiny“ prenikli alebo sa pokúsili preniknúť do Donbasu, aby sabotovali kritickú infraštruktúru.„Takže sa ukázalo, že Donbas je na pokraji nového ukrajinského vojenského dobrodružstva, ako tomu bolo už v rokoch 2014 a 2015,“ povedal Nebenzia s tým, že preto sa Putin rozhodol uznať Doneckú a Luhanskú ľudovú republiku a vyslať tam na mierovú misiu ruských vojakov. Nebenzia tiež povedal, že Rusko je otvorené diplomacii, ale nedovolí „nový masaker na Donbase“, pričom vyzval Spojené štáty a ďalšie západné krajiny, aby nezhoršovali situáciu.Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Sergij Kyslycja požadoval od Ruska, aby zrušilo uznanie nezávislosti separatistických regiónov, okamžite stiahlo okupačné sily a vrátilo sa k rokovaniam. Zasadnutie BR OSN podľa neho zvolal na protest proti Putinovmu „nelegálnemu a nelegitímnemu“ rozhodnutiu, ktoré okrem iného porušuje medzinárodné dohody a formáty.„Medzinárodne uznané hranice Ukrajiny boli a zostanú nemenné bez ohľadu na akékoľvek vyhlásenia a kroky Ruskej federácie,“ vyhlásil a doplnil, že Ukrajina je naďalej odhodlaná dosiahnuť politické diplomatické urovnanie a nepodľahnúť provokáciám.Veľvyslanci Číny a Indie pri OSN vyzvali všetky strany na zdržanlivosť a zdôraznili potrebu diplomacie. „Konštruktívna diplomacia je nevyhnutná“, keďže napätie medzi Ukrajinou a Ruskom eskaluje, cituje televízia CNN indického zástupcu TS Tirumurtiho. Kľúčové strany v spore by mali „pokračovať v dialógu a konzultácii a hľadať rozumné riešenia“, konštatoval čínsky veľvyslanec Čang Ťün.