AURES Holdings hľadá takmer 170 ľudí, väčšinou ide o pozície na podporu predaja

25.1.2024 (SITA.sk) -"Vlaňajší rok bol pre našu spoločnosť predajne najúspešnejší v našej tridsaťjedenročnej histórii a tohtoročné ciele sú tak logicky ambiciózne. Navyše, ojazdené vozidlá sú aj pre ekonomickú situáciu z roka na rok stále viac žiadané. Budeme taktiež naďalej pokračovať v expanzii, a to prevažne v Poľsku, kde je najvyšší potenciál na rast. Posilňujeme ale aj v našich tradičných krajinách, ako sú Česká republika a Slovensko, a preto potrebujeme rozšíriť naše tímy," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO, Mototechna a Auto Diskont a pobočiek Driverama v západnej Európe. V minulom roku AURES Holdings pokoril svoj historický rekord a za tridsaťjeden rokov existencie prvýkrát predal viac ako 98 000 vozidiel. V tomto roku chce pokoriť 100 000."Na Slovensku a v Českej republike ponúkame pracovné miesta v back office a tiež chceme doplniť pozície pre styk so zákazníkmi. Chceme získať prevažne seniornejších kandidátov s vyššou kvalifikáciou a skúsenosťami v zákazníckom servise," doplnila Karolína Topolová. Spoločnosť hlavne v Česku naberá ľudí aj na nové projekty, najmä z oblasti financií a e-mobility. "Elektromobilita je nevyhnutnou súčasťou dnešnej doby a naša spoločnosť chce byť aj naďalej lídrom v tejto oblasti na sekundárnom trhu. Veď počet predaných elektromobilov vlani vzrástol už na rekordných takmer päťsto, teda štvornásobne viac ako rok predtým. V tomto roku preto, okrem iného, plánujeme rozšíriť počet nabíjacích staníc na našich pobočkách, a tiež budeme postupne budovať vlastné fotovoltaické elektrárne," upresnila Karolína Topolová.Na Slovensku spoločnosť hľadá výhradne pozície pre styk so zákazníkmi, teda špecialistov na predaj vozidiel a finančných produktov, a tiež prípravárov áut. "V súčasnosti sa tiež snažíme vytypovať si vhodné lokality pre servisné centrum vozidiel, kde nájdu zamestnanie ďalší kandidáti,” dodala Karolína Topolová.Nové otvorené pozície v Poľsku sa týkajú prevažne predaja vozidiel, čo súvisí s plánovanou expanziou spoločnosti. V najbližšej dobe tu AURES Holdings chce otvoriť niekoľko pobočiek. "Budeme tiež pokračovať v rozširovaní kapacity našich existujúcich pobočiek. V Zabrze chceme kapacitu rozšíriť na dvojnásobok, teda až na 800 áut, v Gdansku navýšime ponuku o 200 vozidiel. V súčasnosti ponúkame len v tejto krajine takmer päťtisíc áut a s ďalším rastom stúpa aj naša potreba náboru nových zamestnancov. Po rozšírení pobočiek plánujeme v Poľsku nárast až na 845 zamestnancov," uzavrela Karolína Topolová.Informačný servis