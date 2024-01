Strely z tanku zasiahli v Pásme Gazy budovu pod správou OSN, zomrelo deväť ľudí a desiatky utrpeli zranenia

Strieľali z tanku

Útočisko pre desaťtisíce ľudí

24.1.2024 (SITA.sk) - Deväť ľudí zomrelo a ďalších 75 utrpelo zranenia pri útoku na budovu pod správou Organizácie Spojených národov (OSN) Pásme Gazy , kde malo útočisko 800 ľudí.Na sociálnej a mikroblogovacej sieti X to uviedol, riaditeľ Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) Thomas White.Ako oznámil, „dve tankové strely" zasiahli ich budovu vo výcvikovom stredisku úradu v Chán Júnis v stredu popoludní. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.White neskôr pre Sky News uviedol, že existujú obavy, že sa v nadchádzajúcich hodinách počet mŕtvych zvýši, keďže v Chán Júnis chýba traumatologická starostlivosť.V celom stredisku malo podľa Whitea útočisko okolo 40-tisíc vysídlených Palestínčanov.„Spravuje ho Organizácia Spojených národov, veľmi jasne vymedzujeme túto budovu, oboznamujeme Izraelčanov so súradnicami všetkých našich budov. Bola to paľba tanku na budovu OSN, v ktorej sú ľudia, ktorí hľadajú úkryt pod vlajkou OSN," zdôraznil White.