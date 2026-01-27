Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 27. januára 2026
 Meniny má Bohuš
 24hod.sk    Z domova

27. januára 2026

Auschwitz-Birkenau sa stal zhmotnením zla a nenávisti, vyhlásil Blanár na deň pamiatky obetí holokaustu


Tagy: Holokaust Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Nenávisť, extrémizmus a nezmyselné zabíjanie nemajú miesto v demokratickej spoločnosti. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri ...



66dad4e5adf21324715959 676x451 27.1.2026 (SITA.sk) - Nenávisť, extrémizmus a nezmyselné zabíjanie nemajú miesto v demokratickej spoločnosti. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu a 81. výročia oslobodenia najväčšieho nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau.


Obete jednej z najtemnejších kapitol moderných dejín si pripomenie aj na utorkovom pietnom podujatí v Múzeu holokaustu v Seredi.

Antisemitizmus a nenávisť nezmizli


„Zlyhanie hodnôt a princípov mieru a ľudskosti má vždy konkrétne ľudské obete. Práve skúsenosť holokaustu bola jedným zo zásadných impulzov pre vznik povojnového medzinárodného poriadku a Charty Organizácie Spojených národov, na ktorej princípoch musí naďalej stáť súčasný svet, aby sa neopakovali chyby minulosti,“ zdôraznil minister s tým, že Slovenská republika sa hlási k týmto hodnotám a principiálne ich presadzuje doma i na medzinárodnej scéne.

Podľa slov šéfa slovenskej diplomacie Slovensko stojí zároveň na silných historických pilieroch antifašistického odkazu. Povinnosťou štátu a celej spoločnosti je preto aktívne čeliť všetkým formám antisemitizmu, rasizmu a intolerancie, ktoré sa v rôznych podobách objavujú aj v prítomnosti.

„Auschwitz-Birkenau sa stal zhmotnením zla a nenávisti, ktorá pripravila o život milióny ľudí len preto, kým boli. Antisemitizmus a nenávisť však nezmizli s koncom druhej svetovej vojny a o to dôležitejšie je jasne sa voči nim vymedziť, odmietnuť kolektívnu vinu a chrániť mier, ľudský život a základné ľudské práva pre všetkých. Nenávisť a slová sa totiž postupne môžu premeniť na zbrane, ktoré dokážu zabíjať,“ uviedol Blanár a apeloval na nevyhnutnosť chrániť slobodu, demokraciu a mier na Slovensku, v Európe i vo svete.

Deň oslobodenia Auschwitz-Birkenau


Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov z roku 2005 si medzinárodné spoločenstvo každoročne pripomína 27. január ako Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Práve v tento deň v roku 1945 Červená armáda oslobodila najväčší nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau, čím sa svetu postupne odhalil rozsah nacistických zločinov.

Ako uviedol rezort zahraničných vecí, Slovenská republika zaraďuje boj proti antisemitizmu a všetkým formám rasizmu, xenofóbie a intolerancie medzi svoje dlhodobé priority v zahraničnej aj domácej politike. Od roku 2005 je Slovensko stálym členom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (IHRA). Od roku 2016 zároveň funguje na mieste bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi celoslovenské Múzeum holokaustu ako súčasť Múzea židovskej kultúry Slovenského národného múzea, ktoré je dôležitou pamäťovou a vzdelávacou inštitúciou Slovenskej republiky.


Zdroj: SITA.sk - Auschwitz-Birkenau sa stal zhmotnením zla a nenávisti, vyhlásil Blanár na deň pamiatky obetí holokaustu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Holokaust Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
