 Z domova

27. januára 2026

Opozícia si pripomenula Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, varujú pred rozširovaním nenávisti


Opozičné strany si pripomínajú Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Hnutie Slovensko „Milióny ľudí prišli o život z dôvodu chorej ideológie fašizmu. Ideológie, ktorá ľudí ...



germany_holocaust_43867 676x447 27.1.2026 (SITA.sk) - Opozičné strany si pripomínajú Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

Hnutie Slovensko


„Milióny ľudí prišli o život z dôvodu chorej ideológie fašizmu. Ideológie, ktorá ľudí rozdeľovala na vybraných, ktorí mali právo žiť a tých, ktorým bolo toto právo odňaté. Milióny ľudí prišlo o život kvôli tomu, že nemali správnu rasu, alebo nezdieľali tú správnu ideológiu. Aj v dnešnej dobe existujú skupiny popierajúce holokaust a šíriace nenávisť medzi ľuďmi, ktorá môže vyústiť v otvorené zlo," uviedlo Hnutie Slovensko.

Za ľudí


Mať na pamäti tieto udalosti je podľa hnutia jedinou cestou, ako zabezpečiť, aby sa história už nikdy nezopakovala. Strana Za ľudí upozornila, že toto celé sa nezačalo plynovými komorami, ale slovom, hľadaním nepriateľa, šírením nenávisti, lží a konšpiračných teórií, rozdeľovaním spoločnosti a označovaním vinníkov.

„Až potom prišli zoznamy, deportácie a fyzická likvidácia. Pamätať si znamená prevziať zodpovednosť. Aby sa už nikdy nič podobné nezopakovalo," doplnila strana.

KDH


Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský pripomenul, že ľudia boli počas druhej svetovej vojny prenasledovaní a vraždení pre svoju politickú, národnú, náboženskú alebo inú príslušnosť.

„Zároveň si pripomíname 81 rokov od oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Sú to udalosti, na ktoré nesmieme nikdy zabudnúť a o ktorých musia vedieť aj ďalšie generácie. Spomienkou na obete holokaustu a na utrpenie, ktorým si prešli, potvrdzujeme, aké dôležité je čeliť všetkým formám antisemitizmu na celom svete a ako veľmi je potrebné zastaviť rozdúchavanie nenávisti medzi nami," dodal Majerský.

Demokrati


Podľa strany Demokrati musia takéto tragické udalosti zostať navždy vryté v našej pamäti a srdciach.

„Systematické vraždenie, likvidovanie a prenasledovanie nevinných ľudí, ktorí sa ničím neprevinili – len preto, že boli inej viery, inej farby pleti, iného pôvodu, mali iný názor či zdravotné znevýhodnenie. Holokaust je jednou z najväčších tragédií moderných dejín. Spoločne hovoríme nie nenávisti, netolerancii a popieraniu holokaustu," vyhlásili Demokrati a vyjadrili úctu a česť obetiam. „Nech sa už nikdy nezopakujú hrôzy druhej svetovej vojny," uzavreli Demokrati.


Zdroj: SITA.sk - Opozícia si pripomenula Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, varujú pred rozširovaním nenávisti © SITA Všetky práva vyhradené.

Auschwitz – Birkenau Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu Obete holokaustu
