Austrálčania získali zlato v K2 na 1000 m, Slováci 10.

Austrálsky dvojkajak v zložení Thomas Green, Jean van der Westhuyzen získal na OH 2020 v Tokiu zlatú medailu v K2 na 1000 m. Vo finále triumfoval systémom štart-cieľ s náskokom 0,304 s pred majstrami sveta Nemcami Maxom Hoffom a Jacobom Schopfom.





muži - A-finále K2 na 1000 m:

B-finále:

Bronz pre Česko vybojovali Radek Šlouf s Josefom Dostálom. Slovenskí reprezentanti Samuel Baláž a Adamom Botekom skončili v B-finále druhí a celkovo obsadili desiate miesto. Za tandemom Roman Anoškin, Maxim Spesivcev reprezentujúcim Ruský olympijský výbor (ROC) zaostali takmer o poldruhasekundy."Čakali sme viac, výsledky naznačovali, že máme na to, aby sme bojovali s najlepšími. Semifinále nám však nesadlo, s B-finále sa to nedá porovnať, tak sme si to aspoň trochu vynahradili," uviedol Baláž pre RTVS.Na predchádzajúcich dvoch vrcholných podujatiach v tejto sezóne získala slovenská dvojica medaily - na ME v Poznani striebro a v úvodnom kole Svetového pohára v Szegede bronz. "Dnes boli iné podmienky, fúkal nám bočný vietor. Trochu sme to prepálili a na posledných 150 m nám to nevyšlo. Pokazili sme jednu jazdu, tú najdôležitejšiu, čo je škoda. Je to však naša prvá olympiáda, takže sa môžeme poučiť," zdôraznil Botek.1. Thomas Green, Jean van der Westhuyzen (Austr.) 3:15,280, 2. Max Hoff; Jacob Schopf (Nem.) 3:15,584, 3. Radek Šlouf. Jozef Dostál (ČR) 3:16,10, 4. Bence Nadas, Bálint Kopasz (Maď.) 3:16,535, 5. Max Brown, Kurtis Imrie (Nový Zél.) 3:17,267, 6. Francisco Cubelos, Inigo Pena (Šp.) 3:17,327, 7. Mikita Borikov, Oleg Jureňa (Biel.) 3:17,769, 8. Cchung-kchang, Pu Tching-kchaj (Čína) 3:19,612.





1. Roman Anoškin, Maxim Spesivcev (ROC) 3:19,680, 2. Samuel BALÁŹ, Adam BOTEK (SR) 3:21,087, 3. Samuele Burgo, Luca Beccaro (Tal.) 3:22,408 .