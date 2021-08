Crouser získal zlato a vytvoril olympijský rekord v hode guľou

Američan Ryan Crouser v olympijskom rekorde získal zlatú medailu v hode guľou. Vo finále dohodil na hranicu 23,30 m. Striebro získal jeho krajan Joe Kovacs za 22,65, bronz vybojoval Novozélanďan Tomas Walsh (22,47).





výsledky:

Crouser vylepšil vlastné maximum z Ria de Janeiro o 78 centimetrov a za svetovým rekordom, ktorého držiteľom je tiež on sám, zaostal o sedem cm. Rekordný výkon sa mu podaril v záverečnom šiestom pokuse, no olympijské maximum pokoril vo všetkých svojich hodoch."V mysli som bol naladený dobre, bolo to najmä o zvládnutí horúčav. Kľúčom bolo hodiť dobre čo najskôr, a to sa mi podarilo, potom som bol trochu agresívnejší a snažil sa hodiť niečo veľké, nakoniec sa mi aj to podarilo," povedal podľa agentúry AP Crouser.





1. Ryan Crouser (USA) 23,30 m, 2. Joe Kovacs (USA) 22,65, 3. Tomas Walsh (N. Zél.) 22,47, 4. Darlan Romani (Braz.) 21,88, 5. Zane Weir (Tal.) 21,41, 6. Kyle Blignaut (JAR) 21,00, 7. Armin Sinančevič (Srb.) 20,89, 8. Mostafa Amr Hassan (Egypt) 20,73