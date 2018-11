Austrália chce odobrať občianstvo osobám usvedčeným z terorizmu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Canberra 22. novembra (TASR) - Austrálska vláda ohlásila vo štvrtok plány na vypracovanie nových zákonov, ktoré by umožnili zbavovať štátneho občianstva osoby usvedčené z terorizmu a uľahčili by tak ich vyhosťovanie z krajiny. Legislatíva prinášajúca nové pravidlá v tejto oblasti má byť predložená parlamentu v Canberre už v najbližších týždňoch, informovala agentúra DPA.Na základe navrhovanej úpravy má byť osobám s dvojakým štátnym občianstvom, ktoré v Austrálii usvedčili z terorizmu, možné odobrať austrálske štátne občianstvo bez ohľadu na uložený trest. V súčasnosti je podmienkou takéhoto kroku uloženie najmenej šesťročného trestu odňatia slobody.uviedol vo štvrtkovom vyhlásení premiér Scott Morrison.Súčasťou navrhovanej legislatívy má byť aj opatrenie, ktoré umožní až na dva roky zakázať návrat do Austrálie občanom zapleteným do terorizmu v zahraničí. Po návrate majú byť tieto osoby monitorované. Minister vnútra má získať oveľa väčšie právomoci vrátane odoberania austrálskeho občianstva usvedčeným teroristom v prípadoch, keď bude presvedčený o tom, že majú nárok na občianstvo v inej krajine.Navrhované zmeny sú odozvou na nedávny útok v Melbourne, kde Austrálčan somálskeho pôvodu ubodal na smrť jedného muža a ďalších dvoch zranil. Nakoniec ho zastrelili policajti.Austrálske orgány doposiaľ zbavili občianstva len deviatich teroristov dvojakej štátnej príslušnosti.