Zdravotné poisťovne nevedia zaručiť nemocniciam zvýšenie platov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) – Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) nie je spokojná s výsledkami rokovania so zdravotnými poisťovňami. Ani jedna z nich totiž nevie zaručiť zvýšenie finančných prostriedkov na platy členov asociácie počas celého budúceho roka. Pre TASR to uviedol prezident ANS Marián Petko.vysvetlil.Hovorkyňa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Martina Ostatníková pre TASR potvrdila, že v súčasnosti môže garantovať požiadavky ANS do 31. apríla 2019.priblížila Ostatníková.Zdravotná poisťovňa Dôvera a Union zdravotná poisťovňa taktiež tvrdia, že na pokrytie nákladov im aktuálny štátny rozpočet pre zdravotníctvo nepostačuje. PR špecialista Matej Štepianský vysvetlil, že v zdravotnej poisťovni Dôvera veria, že dôjde k zvýšeniu zdrojov. Hovorca Unionu zdravotnej poisťovne Matej Neumann v tejto súvislosti upozornil, že podľa zverejneného návrhu nebude v budúcom roku dostatok prostriedkov na pokrytie ďalších nárokov, napríklad na sociálny balíček od 1. mája 2019, ani nárastov v ostatných segmentoch zdravotného systému.