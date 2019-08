Austrália chce v prípade terorizmu blokovať extrémistické weby

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 25. augusta (TASR) - Austrália plánuje počas krízových udalostí, akými sú teroristické útoky, blokovať prístup na internetové domény s extrémistickým obsahom. Takisto zvažuje zaviesť legislatívu, ktorá by digitálne platformy prinútila posilniť bezpečnosť ponúkaných služieb. Informovali o tom v nedeľu austrálski predstavitelia, píše agentúra Reuters.Austrálsky premiér Scott Morrison, ktorý odcestoval na víkendový summit skupiny G7 vo francúzskom meste Biarritz, uviedol, že vláda plánuje podniknúť kroky, ktoré by extrémistom zabraňovali zneužívať internetové platformy na zverejňovanie extrémne násilného obsahu.vyhlásil Morrison.Austrália i Nový Zéland po útokoch na dve mešity v novozélandskom meste Christchurch, počas ktorého zahynulo 51 ľudí, sprísnili kontrolu webových stránok i sociálnych médií. Austrálčan Brenton Tarrant totiž svoj teroristický útok vysielal naživo na Facebooku.V Austrálii má byť založené krízové koordinačné stredisko, ktoré bude monitorovať on-line priestor 24 hodín denne s cieľom nájsť a odstrániť mimoriadne násilné a teroristické príspevky.Komisár pre internetovú bezpečnosť bude v jednotlivých prípadoch rozhodovať, ktoré informácie sa majú stať predmetom cenzúry. Takisto sa pracuje na nájdení riešení, ako čo najrýchlejšie blokovať prístup na extrémistické stránky počas teroristického útoku.Technologickí giganti, akými sú napríklad firmy Facebook, YouTube, Amazon, Microsoft či Twitter, majú do konca septembra austrálskej vláde predložiť svoje návrhy, ako uplatnia odporúčania, ktoré od nej dostali.Aké legislatívne postihy budú digitálnym platformám hroziť v prípade, že nezlepšia bezpečnosť na svojich stránkach, vláda zatiaľ nespresnila.