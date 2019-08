Úprava cestovných poriadkov uľahčí dochádzanie študentov do Malaciek

Ilustračná snímka Foto: TASR Jakub Kotian Ilustračná snímka Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. augusta (TASR) – Stredoškoláci, ktorí navštevujú, respektíve začnú od septembra navštevovať gymnázium v Malackách, budú môcť využiť komfortnejšie dopravné spojenie. Umožní to úprava cestovných poriadkov, ktorú s platnosťou od 1. septembra zavádza Bratislavská integrovaná doprava (BID).Zmena zohľadňuje fakt, že malacké gymnázium privíta v prvý septembrový pondelok 90 prvákov, z toho takmer 50 študentov v dvoch nových bilingválnych triedach, ktoré Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvára od tohto školského roka. "Bilingválne štúdium sme v Malackách zriadili, aby študenti zo Záhoria a okolia Bratislavy nemuseli dochádzať na gymnáziá len do hlavného mesta, ale mali túto možnosť priamo v regióne. Na to však bolo potrebné zabezpečiť aj dopravné spojenie, keďže existujúce spoje odchádzajú príliš skoro alebo neskoro a študenti by nestíhali včasný príchod do školy či prípadné dopravné prestupy," ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.Zmena sa týka autobusového spoja z Bratislavy do Malaciek, ktorý vychádzal z hlavného mesta o 6.45 h. "Bude posunutý o 15 minút skôr, aby bolo zabezpečené spojenie z Bratislavy a priľahlých obcí na začiatok vyučovania o 8.00 h. Nový príchod do Malaciek bude o 7.38 h," spresnila hovorkyňa BSK Lucia Forman.Upravený bude aj doterajší ranný spoj zo Stupavy do Bratislavy, ktorý bude po novom vychádzať z Borinky s odchodom o 6.50 h. Z tohto spoja bude možné v Stupave prestúpiť na posunutý spoj medzi Bratislavou a Malackami s novým odchodom z autobusovej stanice v Stupave o 7.10 h. "Tým bude umožnený prestup pre deti z Borinky a časti Stupavy, cestujúcich do Malaciek,“ upozornila Forman.