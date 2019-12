Austrália na Copa America 2020 v argentínskej A-skupine

Austrálski futbalisti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zloženie skupín na Copa America 2020:



A-skupina (južná zóna): Argentína, Austrália, Bolívia, Uruguaj, Čile, Paraguaj



B-skupina (severná zóna): Kolumbia, Brazília, Katar, Venezuela, Ekvádor, Peru

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cartagena 4. decembra (TASR) - Futbalisti Austrálie sa na budúcoročnom juhoamerickom šampionáte predstavia v základnej A-skupine, kde narazia na jedného z hostiteľov Copa America 2020 Argentínu, ďalej Bolíviu, Uruguaj, Čile a Paraguaj. Druhý pozvaný tím Katar sa predstaví v B-skupine, kde budú jeho súpermi domáca Kolumbia, Brazília, Venezuela, Ekvádor a Peru. Rozhodol o tom utorkový žreb v kolumbijskej Cartagene.Na slávnostnej ceremónii sa riešilo už iba zaradenie dvoch pozvaných krajín Austrálie a Kataru do základných skupín. Nasadenie ďalších desiatich tímov už bolo dopredu známe na základe geografického kľúča. Tímy z južnej časti Južnej Ameriky zaradili do A-skupiny, ktorá sa bude hrať v Argentíne, krajiny zo severnej časti kontinentu vybrali do B-skupiny v Kolumbii. "Socceroos" sú zo súperov nadšení. "Budeme testovaní na najvyššej úrovni. Hráči sú šťastní, že dostanú takú obrovskú príležitosť," povedal podľa AFP tréner austrálskej reprezentácie Graham Arnold.Copa America 2020 bude prvým juhoamerickým šampionátom v histórii, ktorý budú hostiť dve krajiny. Zmenou prešiel aj samotný formát turnaja, tucet účastníkov rozložili do dvoch skupín po šiestich, pričom do štvrťfinále postúpia najlepšie štyri tímy z každej skupiny.