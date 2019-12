Tím utečencov bude na otváracom ceremoniáli OH 2020 defilovať druhý

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lausanne 3. decembra (TASR) - Tím utečencov bude mať významné miesto počas defilé športovcov pri slávnostnom otvorení OH 2020 v Tokiu. Podľa olympijskej tradície povedú prehliadku Gréci. Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV) rozhodla v utorok, že za nimi bude nasledovať tím zložený z utečencov a až potom Afganistan, ktorý je prvý podľa abecedy.Pred Japonskom, ktoré prehliadku uzavrie, budú diváci 24. júla 2020 v Tokiu vidieť hostiteľov OH 2028 z USA a OH 2024 z Francúzska. Informovala o tom agentúra AP.