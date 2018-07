Austrália ocenila účastníkov záchrannej akcie v Thajsku za statočnosť

Na archívnej snímke zachránení chlapci z thajskej jaskyne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 24. júla (TASR) - Deväť Austrálčanov, ktorí sa podieľali na záchrane 12 členov futbalového tímu a ich trénera zo zaplavenej jaskyne na severe Thajska, bolo vyznamenaných medailami za statočnosť. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Odmenili ich za to, že riskovali svoje životy počas dlhej a náročnej záchrannej operácie.Generálny guvernér Austrálie Peter Cosgrove vo vyhlásení uviedol, že anestéziológa Richarda Harrisa a potápača Craiga Challena odmenili druhým najvyšším občianskym ocenením za statočnosť, aké sa v krajine udeľuje. Šesť austrálskych policajtov a armádny potápač dostali nižšie ocenenie, píše AP.V zdôvodnení sa uvádza, že v operácii, ktorá vyústila do úspešnej záchrany všetkých 13 členov tímu, preukázali Harris a Challen značnú statočnosť. Záchranná akcia prebiehala od 8. do 10. júla.Dvanásti futbalisti - chlapci vo veku 11-16 rokov - a ich 25-ročný tréner uviazli v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai na severe Thajska 23. júna, keď im voda z náhlej povodne znemožnila vyjsť jediným východom z jaskyne.Vyslobodili ich po takmer troch týždňoch počas namáhavej trojdňovej záchrannej operácie, na ktorej sa zúčastnili špičkoví jaskynní potápači. Tí pomáhali chlapcov vyviesť von z jaskyne - viedli ich úzkymi chodbami zaplavenými vodou.