Ako zistíte, že kupujete čerstvé ovocie a zeleninu?

Čo oči vidia, nos cíti a pôvod napovie

Nepodceňujme hmat

Lokálne je dobré

Kontrola čerstvosti

Skladovanie

Každý deň sa musíme niekoľkokrát rozhodovať, pričom už len naše ráno začína tým, aké jedlo si dáme. Nakupovať zdravo však nie je samozrejmosť. Pokiaľ ide o kúpu ovocia a zeleniny, zostavili sme stručný zoznam tipov, ako si dokázať vybrať zo širokej ponuky.Väčšina ľudí sa pri kúpe zeleniny a ovocia rozhoduje predovšetkým zrakom. Vybrané kúsky by mali byť pekné na pohľad, bez kazov, a nemali by byť otlčené. Dôležitým faktorom je vôňa, pričom najlepšie voňajú spravidla tie druhy, ktoré sú tzv. lokálne. Vedeli ste napríklad o tom, že zatiaľ čo paradajka zo Španielska k nám cestuje 4-5 dní, paradajka zo Slovenska označená ako Slovenská farma v reťazci BILLA sa na pultoch ocitne najneskôr 24 hodín po zbere? Pravidelne je na sklade už 5-6 hodín od odtrhnutia.Existuje zelenina, ktorá má byť tvrdá. Ide o predovšetkým o zemiaky, koreňovú zeleninu, uhorky - napríklad taká špargľa by sa mala pri ohnutí zlomiť. Z ovocia spomeňme napríklad jablká. Naopak, mäkšie by mali byť slivky, marhule, nektárinky či broskyne. Nie je potrebné vyťahovať kúsky zo spodku debničky. Naopak, môžete ich pomliaždiť.Človek by mal konzumovať predovšetkým tie potraviny, ktoré sa urodia v danom regióne. Samozrejme, niečo iné je prospešné pre Gréka, Juhoafričana alebo Slováka. Lokálne ovocie a zelenina majú preukázateľne pozitívny vplyv na trávenie a imunitu. Pokiaľ musia cestovať z iných krajín platí, že čím dlhšiu vzdialenosť prekonajú, o to majú nižšiu nutričnú hodnotu. Okrem toho vieme, čo jeme a podporujeme našich farmárov.Všetko ovocie a zelenina pochádzajúce z nášho územia má v predajniach BILLA označenie Slovenská farma. Na to, aby si zachovalo vysokú výživovú hodnotu, podlieha dôslednej kontrole. O čerstvosť každého kúsku vždy sa starajú pracovníci predajní BILLA pravidelne každé 2 hodiny. Tovar poctivo skontrolujú, v prípade potreby pretriedia a na pultoch nechajú iba tovar, ktorý spĺňa všetky žiaduce atribúty. Iba tak dokáže reťazec garantovať plnohodnotnú chuť ovocia a zeleniny.Samozrejme, aj skladovanie potravín v domácom prostredí má výrazný vplyv na ich čerstvosť a chuť. Ovocie má rado teplo a voľné uskladnenie s prístupom vzduchu. Zelenina sa však poteší nižšej teplote. Ale pozor na paradajky! Keď ich dáme do chladničky, stratia svoju príznačnú vôňu, a tá predsa tvorí podstatnú časť kulinárskeho zážitku.