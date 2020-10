Austrália sa chce otvoriť svetu, obyvatelia Nového Zélandu môžu pricestovať ako prví

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.10.2020 (Webnoviny.sk) - Austrália v piatok oznámila čiastočné otvorenie svojich hraníc. Do miest Sydney a Darwin budú môcť od 16. októbra priletieť pasažieri bez povinnej karantény, ak predtým najmenej dva týždne strávili v tých častiach Nového Zélandu, ktoré nie sú považované za miesta väčšieho výskytu ochorenia COVID-19. Informoval o tom austrálsky minister dopravy Michael McCormack."Chceme otvoriť Austráliu svetu," povedal McCormack. "Toto je prvá časť," dodal. Adelaide, hlavné mesto štátu Južná Austrália, bude pravdepodobne ďalším mestom v krajine, do ktorého povolia cestovanie z Nového Zélandu bez karantény, uviedol minister.Cestujúci, ktorí na Novom Zélande navštívili takzvané "aktívne miesta", definované ako región s tromi novými infekciami denne v priebehu troch dní, však nebudú pri ceste do Austrálie od karantény oslobodení. Nový Zéland bude naďalej vyžadovať, aby cestujúci prichádzajúci z Austrálie, išli do dvojtýždňovej izolácie.