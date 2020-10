Litva ukončila núdzový stav pre ochorenie COVID-19, ale v platnosti zostáva niekoľko obmedzení

Karanténa aj v prípade prekonania koronavírusu

2.10.2020 (Webnoviny.sk) - V Litve skončil núdzový stav, v platnosti ale zostáva niekoľko obmedzení. Ako informuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojej webovej stránke, do Litvy je vo všeobecnosti možné pricestovať bez povinnosti absolvovať 14-dňovú povinnú karanténu, ak v krajine, z ktorej osoba prichádza, počet nakazených za posledných 14 dní nepresiahol 25 prípadov na 100-tisíc obyvateľov.V prípade, že osoba prichádzajúca do Litvy v minulosti prekonala ochorenie COVID-19, musí absolvovať 14-dennú karanténu bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prichádza.„Zároveň ale tiež platí, že samoizolácia môže trvať len desať dní, ak si osoba urobí ďalší test na COVID-19 po najskôr ôsmich dňoch od začatia samoizolácie a ten je negatívny,“ upozorňuje MZVEZ. Tieto podmienky platia aj pre osoby prichádzajúce zo Slovenska.V prípade, ak je Litva tranzitnou krajinou, nie je povinné absolvovať karanténu. Počas tranzitu sú však povolené len nevyhnutné zastavenia. Po príchode do Litvy autom je povinné sa do 12 hodín zaregistrovať prostredníctvom vyplnenia formulára na stránke Národného centra verejného zdravotníctva.V prípade leteckej či námornej dopravy alebo pri ceste autobusom alebo vlakom je potrebné sa na rovnakom mieste zaregistrovať vopred a preukázať sa už pri nástupe do dopravného prostriedku potvrdením o registrácii vo forme zaslaného QR kódu či vytlačením papierového potvrdenia.MZVEZ však odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do regiónu Šiauliu Apskritis z dôvodu rastúcej intenzity ochorenia COVID-19.„Schengenské hraničné priechody sú otvorené, kontroly sú námatkové. Hraničné kontroly sa vykonávajú iba na medzinárodných letiskách a v morskom prístave v meste Klaipeda. Vonkajšia hranica EÚ (do Ruska a Bieloruska) funguje v obmedzenom režime,“ doplnil rezort diplomacie.