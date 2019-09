AUSTRÁLIA TŔPNE: Obáva sa najhorších lesných požiarov za posledné roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 9. septembra (TASR) - Hasiči v austrálskych štátoch Queensland a Nový Južný Wales naďalej bojujú s približne 160 lesnými požiarmi. Ich hasenie sťažuje suché a veterné počasie. Ako uviedla agentúra AFP, úrady sa obávajú, že terajšia sezóna lesných požiarov by mohla byť najhoršia za posledné desaťročia.Plamene už zničili desiatky budov a donútili stovky ľudí, aby sa presunuli do bezpečia.Suché podnebie v Austrálii prispieva k požiarom krovinatých porastov, ktoré často postihujú veľké územia. Vedci však tvrdia, že zmena klímy má za následok, že požiare sú čoraz skoršie, častejšie a rozsiahlejšie. Austrálskou vládou podporovaní vedci medzičasom varovali, že takýto priebeh môže mať aj najbližších šesť mesiacov jari a leta na južnej pologuli, a to i vzhľadom na veľmi teplé a suché počasie začiatkom tohto roka.Brad Commens zo záchranného a hasičského zboru v Queenslande pre AFP uviedol, že bez výdatného dažďa alebo bez výraznej zmeny počasia bude hasenie požiarov v tomto štáte trvať dlho. Dodal, že takúto situáciu za uplynulých 30 rokov ešte nezažil.Tzv. sezóna lesných požiarov sa zvyčajne začína v septembri na ďalekom severe Queenslandu a pomaly postupuje smerom na východ, pričom v čase okolo Vianoc zvyčajne zasiahne Nový Južný Wales a v januári a februári štát Viktória a ostrov Tasmánia. AFP však upozornila, že lesné požiare už teraz vyčíňajú v južnom Queenslande a Novom Južnom Walese. Od mája v Novom Južnom Walese zaznamenali 70 požiarov a 99 percent jeho územia bolo vyhlásených za oblasti postihnuté suchom.Pete Petty, primátor ohňom zasiahnutého mesta Tenterfield, pre AFP uviedol, že "obyvatelia mesta sú v šoku" a zničenie najmenej 25 budov v meste označujú za apokalypsu. Podobne ako vedci, aj Petty má obavy, že "toto je len začiatok".povedal.