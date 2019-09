Prezidentka otvorila v Múzeu holokaustu Stretnutie generácií

Prezidentka SR Zuzana Čaputová otvorila v pondelok 9. septembra 2019 v Múzeu holokaustu v Seredi symbolickým zapálením sviečky Stretnutie generácií. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová (vľavo) víta účastníkov spomienky. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Na snímke diskusia zo študentami. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sereď 9. septembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová otvorila v pondelok v Múzeu holokaustu v Seredi symbolickým zapálením sviečky Stretnutie generácií. Na pôde bývalého pracovného tábora sa okolo 400 žiakov škôl z celého Slovenska stretlo so skupinou preživších, ktorí prišli do Serede tlmočiť mladej generácii svoje skúsenosti a odovzdať posolstvo. Podujatie sa koná pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu a rasového násilia.povedala prezidentka vo svojom príhovore. Uviedla, že nechcú hľadať a označovať vinníkov. Vina sa dá podľa jej slov odpustiť aj oľutovať a to sa už v histórii opakovane stalo.konštatovala prezidentka.Dodala, že hoci celé protižidovské zákonodarstvo vznikalo aj pod tlakom nacistického Nemecka, vychádzalo z domácej politiky totalitného režimu, ktorý si k svojej existencii vždy potrebuje nájsť nepriateľa. A ako sa ukazuje, hľadanie nepriateľa nemusí byť príznačné len pre totalitné režimy.upozornila prezidentka.dodala Čaputová. Je podľa nej neustále dôležité prinášať svedectvo o holokauste,Na Stretnutie generácií Múzeum holokaustu pozvalo školy okrem iného z Novej Bane, Martina, Rimavskej Soboty, Bratislavy, Vrábľov či Nitry a zhruba dve desiatky preživších. Medzi nimi bol aj Juraj Furst, žijúci v Izraeli." povedal. Furst bol aj pri otvorení múzea v roku 2016 a mal slávnostný pohovor za všetkých preživších. Deti boli pripravené pýtať sa.povedala Ema Ivičová zo Základnej školy na Topoľovej ulici v Nitre.Prezidentka Čaputová si v sprievode vedúceho múzea Martina Korčoka pozrela aj dva z piatich barakov, ktoré múzeum spravuje a postupne ich mení na expozície o holokauste a vzdelávacie zázemie. Sviečky na chanuke zapálila aj s ďalšími šiestimi účastníkmi podujatia.