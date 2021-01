Austrália upravila text štátnej hymny, urobila tak na počesť domorodého obyvateľstva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Austrália sa rozhodla zmeniť jedno slovo v texte svojej štátnej hymny, aby ňou lepšie odrážala to, čo predseda Scott Morrison nazval "duchom jednoty". Učinili tak na počesť domorodého obyvateľstva Austrálie.V druhej strofe hymny Advance Australia Fair zmenili text z doterajšieho znenia "For we are young and free" na "For we are one and free". Táto zmena začala platiť v piatok."Austrália vždy bola najúspešnejším multikultúrnym národom na Zemi. Je čas zabezpečiť, aby sa táto veľká jednota ešte viac odrážala v našej štátnej hymne. Aj keď Austrália ako moderný národ môže byť relatívne mladá, príbeh našej krajiny je prastarý, rovnako ako príbehy mnohých pôvodných národov, ktoré uznávame a rešpektujeme," vyhlásil Morrison.Skladbu Advance Australia Fair zložil Peter Dodds McCormick a prvýkrát ju predstavil v roku 1878. Za národnú hymnu ju Austrálčania prijali v roku 1984, keď nahradila dovtedajšiu hymnu "God Save the Queen".