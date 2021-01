Novoročné ohňostroje v Ríme zapríčinili úhyn stoviek vtákov, aktivisti označili incident za masaker

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.1.2021 (Webnoviny.sk) - Stovky vtákov v talianskom Ríme zahynulo po tom, čo na Silvestra ľudia odpálili veľké množstvo zábavnej pyrotechniky. Upozornili na to skupiny bojujúce za práva zvierat, ktoré incident označili ako "masaker".Telá mŕtvych vtákov, prevažne škorcov, sa nachádzali predovšetkým v okolí hlavnej rímskej železničnej stanice. Táto oblasť je známa tým, že v nej hniezdi veľa vtákov."Mohlo sa stať, že zomreli od strachu. Mohli naraziť do seba, do okien alebo elektrického vedenia. Príčinou ich smrti mohol byť aj infarkt," uviedla aktivistka Loredana Digliová. Pripomenula, že silvestrovské ohňostroje každoročne spôsobujú strach a zranenia divých aj domácich zvierat.Veľký úhyn vtákov v Ríme nastal napriek tomu, že miestna samospráva občanom zakázala odpaľovať delobuchy a inú zábavnú pyrotechniku a od 22:00 platil zákaz vychádzania.