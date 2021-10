Austrália začne cestujúcich do krajiny rozlišovať podľa toho, či sú zaočkovaní proti COVID-19 alebo nie

rozlišovať

Potrebný je očkovací certifikát

Očkovacia látka musí byť schválená

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Austrália začína s platnosťou od pondelka 1. novembravstupujúcich do krajiny podľa toho, či sú proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaní, alebo nie.Na nezaočkovaných sa po príchode uplatňujú karanténne podmienky v plnom rozsahu, očkované osoby sú od karantény oslobodené. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Zaočkované osoby sú od karantény oslobodené, respektíve sa dĺžka ich karantény po príchode do Austrálie zmierni podľa požiadaviek v jednotlivých štátoch federácie.„Doterajšie cestovateľské reštrikcie zostávajú aj naďalej v platnosti, turistické návštevy Austrálie stále nie sú povolené. Vstup do krajiny je umožnený len vyhradeným kategóriám cestujúcich, prípadne na základe vopred udelenej výnimky,“ upozorňuje rezort diplomacie.Za zaočkovanú sa v Austrálii požaduje každá osoba nad 12 rokov veku, ktorá sa preukáže austrálskym alebo cudzokrajným očkovacím certifikátom v anglickom jazyku.Doklad musí byť v papierovej alebo elektronickej forme a mal by byť vydaný národným akreditovaným poskytovateľom očkovania.Mal by obsahovať meno a priezvisko očkovanej osoby, dátum narodenia, názov očkovacej látky a dátum, kedy bolo zaočkovanie ukončené.Použitá očkovacia látka musí byť zároveň Austráliou uznaná a schválená. „Austrália momentálne uznáva len dvojzložkové očkovacie látky AstraZeneca Vaxzevria, AstraZeneca Covishield, Pfizer/BioNTech Comirnaty, Moderna Spikevax, Sinovac Coronavac a jednodávkovú látku Janssen-Cilag COVID Vaccine,“ upozorňuje MZVEZ SR.Pri vstupe do Austrálie musí byť osoba plne zaočkovaná najmenej sedem dní, krajina nemá ďalšie požiadavky k dĺžke platnosti očkovacieho certifikátu.