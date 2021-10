Klimatický samit v Glasgowe nemusí priniesť žiadne výsledky, varuje šéf OSN Guterres

Smerujeme ku katastrofe

Záväzky aj tak nebudú stačiť

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Nadchádzajúci samit o klíme v škótskom Glasgowe nemusí byť takým impulzom pre globálne úsilie v boji proti klimatickej zmene, aký si od neho mnohí ľudia sľubujú.Vyhlásil to v piatok generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) „Existuje vážne riziko, že Glasgow neprinesie výsledky,“ povedal novinárom Guterres pred začiatkom samitu skupiny G20 v Ríme.Ako dodal, napriek tomu, že veľa krajín aktualizovalo svoje klimatické ciele, „stále smerujeme ku klimatickej katastrofe“.Podľa generálneho tajomníka svetovej organizácie existujú „vážne otázky“ týkajúce sa niektorých záväzkov, ktoré i tak celkovo nebudú stačiť na to, aby sa zvyšovanie globálnej teploty udržalo pod dvoma stupňami Celzia, čo je ciel stanovený v rámci úsilia OSN o boji proti zmene klímy.Lídri skupiny najväčších vyspelých a rozvíjajúcich sa svetových ekonomík G20, ktoré zodpovedajú za väčšinu produkcie skleníkových plynov, majú na stretnutí v Ríme šancu „dať (pred klimatickým samitom) veci do poriadku“, dodal Guterres. Klimatická konferencia OSN sa Glasgowe začne 31. októbra.