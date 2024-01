Australian Open 2024: Klein prehral v 2. kole po päťsetovej dráme so Zverevom

Slovenský tenista Lukáš Klein nepostúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. V pozícii kvalifikanta prehral napriek výbornému výkonu so šiestym nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom po štyriapolhodinovom päťsetovom boji 5:7, 6:3, 6:4, 6:7 (5), 6:7 (7:10). Klein viedol 2:1 na sety a bol blízko k senzácii, za stavu 4:4 vo štvrtom dejstve však nevyužil brejkbal a v tajbrejku náskok 3:1.





Zverenec trénera Karola Kučeru napriek prehre so Zverevom dosiahol v Melbourne životný úspech na grandslamovej pôde. V 1. kole vyradil Soon-woo Kwona z Kórejskej republiky a zaznamenal prvé víťazstvo v hlavnej súťaži na podujatí veľkej štvorky. V roku 2022 v grandslamovej premiére vo Wimbledone prehral v piatich setoch s Britom Liamom Broadym.Klein, ktorý bol pred štartom Australian Open vo svetovom rebríčku ATP na 163. mieste, hral od začiatku duelu so Zverevom odvážne a sebavedomo. V prvom sete si obaja aktéri do stavu 4:4 suverénne vyhrávali svoje podania. V deviatom geme sa Nemec dostal k prvému brejkbalu v zápase, no Klein ho odvrátil úspešným volejom a podržal si servis. V koncovke setu mal však navrch Zverev, ktorý získal tri gemy za sebou.Slovenský daviscupový reprezentant sa rýchlo otriasol a od začiatku druhého dejstva bol na kurte lepší i aktívnejší hráč. Vďaka brejku v šiestom geme si vybudoval náskok 4:2 a druhý set sa stal jeho korisťou. Klein ťažil z kvalitného prvého podania i dobrého pohybu na kurte, hral výborne na sieti a aj v dlhších výmenách dokázal zatlačiť Zvereva do defenzívy. Hneď na začiatku tretieho dejstva opäť zobral Nemcovi podanie a výhodu brejku pretavil vo vedenie 2:1 na sety.Vo štvrtom dejstve pokračoval Klein v nebojácnom výkone. Za stavu 4:4 sa dostal k brejkbalu, no následne spravil nevynútenú chybu z forhendu. Napokon prišiel k slovu tajbrejk, v ktorom viedol Klein 3:1. Zverev však vyrovnal na 3:3 a v koncovke slávil úspech. Za stavu 6:5 premenil druhý setbal a vynútil si rozhodujúce dejstvo. V ňom odvrátil za stavu 0:1 brejkbal, v treťom geme čistou hrou zobral Kleinovi servis a vzápätí odskočil súperovi na 3:1. Klein však nezložil zbrane a v ďalších minútach za aplauzu austrálskych fanúšikov otočil na 4:3. Drámu rozhodol až záverečný supertajbrejk. V ňom Klein za stavu 7:8 pokazil volej a Zverev potom využil hneď prvý mečbal.Kleina prehra so semifinalistom Australian Open z roku 2020 mrzela. "Bezprostredne po zápase som mal smutné pocity. Bol to môj najlepší výkon, hral som dobre, no v koncovke som tesne prehral. Počas celého duelu som si dokázal udržať skvelú úroveň hry a predviesť kvalitný tenis. Zverev mohol mať väčšie nervy, lebo bol favorit, ja som s ním dokázal držať krok a bolo to veľmi vyrovnané," uviedol Klein v rozhovore pre Slovenský rozhlas.Nemec po zápase vystrúhal Kleinovi kompliment. "Bol to neuveriteľný zápas. Lukáš hral famózne, triafal neskutočné winnery z forhendu i bekhendu. Nemal čo stratiť a vybičoval sa k vynikajúcemu výkonu. Pokojne tu teraz mohol stáť pri mikrofóne ako víťaz a ja som mohol baliť kufre. V supertajbrejku sme obaja výborne podávali, rozhodla jedna chyba. Diváci vytvorili skvelú atmosféru a určite si dnešný zápas užili," uviedol v pozápasovom rozhovore olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu, ktorý v 3. kole nastúpi proti Američanovi Alexovi Michelsenovi. Ten vyradil Čecha Jiřího Lehečku nasadeného ako číslo 32 v štyroch setoch 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

muži - dvojhra - 2. kolo:



Alexander Zverev (Nem.-6) - Lukáš KLEIN (SR) 7:5, 3:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (10:7)