NHL: Slafkovský skóroval v súboji s Nemcom, Montreal zdolal New Jersey 3:2

Premiérový súboj dvoch najvyššie draftovaných Slovákov v zámorskej NHL vyznel lepšie pre Juraja Slafkovského. Jedným gólom prispel k triumfu hokejistov Montrealu na ľade New Jersey 3:2. Domácim nestačila asistencia jeho krajana Šimona Nemca, ktorý bol pri všetkých troch inkasovaných góloch svojho tímu.



Slafkovský, jednotka draftu z roku 2022, otvoril skóre v 13. minúte, keď ho parádnou prihrávkou spoza bránky našiel Cole Caufield. Slovenského útočníka neustrážil ani Nemec, strelou z prvej prekonal Nica Dawsa a zaznamenal svoj šiesty gól v prebiehajúcej sezóne a desiaty celkovo v profilige. Po dvoch tretinách viedol Montreal 2:0, no domácim sa na začiatku tretej podarilo v priebehu necelej minúty v presilovkách vyrovnať. Alexandrovi Holtzovi na gól na 2:2 prihral v 42. minúte Nemec. Necelých päť minút pred treťou sirénou však o triumfe Montrealu rozhodol Caufield. Canadiens tak po troch predchádzajúcich prehrách vyhrali druhý duel za sebou. Slafkovský odohral 17:29 min, okrem gólu mal dve strely a plusový bod. Nemec bol tretí najvyťaženejší hráč domácich s minutážou 21:53, popri asistencii mal tri strely, no aj tri mínusové body.



"Moje pocity po tomto zápase, ktorý bol špeciálny aj pre súboj so Šimonom, sú skvelé, vylepšila mi ich aj naša výhra. Som rád, že sme duel strhli na našu stranu, aj keď nám nevyšiel vstup do tretej tretiny. Teraz sa so Šimonom ešte stretneme, trocha sa porozprávame a budem ho môcť aj podpichnúť. Bude to však veľmi rýchle, keďže ideme ďalej a už vo štvrtok nás čaká ďalší zápas,“ povedal Slafkovský v rozhovore pre portál olympic.sk. S Nemcom sú priatelia, bronzoví olympijskí medailisti z Pekingu si v utorok pred vzájomným zápasom zašli v New Yorku na spoločnú večeru. "Veľa sme sa rozprávali. Obaja sme šťastní, že hráme v NHL. Tieto stretnutia sú pre nás špeciálnejšie, keďže sme spolu vyrastali, stretávali sa na ľade od našich deviatich, desiatich rokov a dnes máme možnosť hrať proti sebe v NHL," zdôraznil Slafkovský.



Vzájomné stretnutie potešilo aj Šimona Nemca. "Rád som sa s Jurajom stretol. Dlhšie sme sa nevideli, mali sme si čo povedať. Bol to príjemný čas. Z nášho prvého vzájomného súboja mám výborné pocity. Škoda len, že súboj nedopadol v prospech nášho tímu. Je výborné, že sme našu hru dotiahli na túto úroveň, máme však čo zlepšovať. Verím, že proti sebe odohráme ešte veľa zápasov," uviedol pre olympic.sk Nemec, ktorého prišli do Newarku podporiť otec, priateľka i skupina bývalých trénerov.





O triumfe Canadiens rozhodol gól Caule Caufielda z dorážky v 56. minúte. "Je náročné začať tretiu tretinu oslabením, no také veci sa v hokeji stávajú. Páčilo sa mi, že sme ako tím držali pokope a napokon našli cestu k víťazstvu," povedal pre nhl.com Caufield (1+1), ktorý strelil šiesty víťazný gól v sezóne. Viac dali iba Sam Reinhart z Floridy (9) a Elias Pettersson z Vancouveru (8). Súhru s Američanom si pochvaľoval aj Slafkovský: "Hrá sa mi s ním veľmi dobre. Je výnimočný hráč a dokáže vymyslieť akciu, aká prechádzala môjmu gólu. Som šťastný, že bol v správnom čase na správnom mieste. Puk síce trochu skákal, no podarilo sa

mi ho trafiť." Útok Slafkovský - Nick Suzuki - Caufield nazbieral v uplynulých troch stretnutiach 10 bodov (5+5). Sean Monahan prispel k výhre dvoma asistenciami, prvý gól v NHL strelil nováčik Joshua Roy.



Dylan Larkin rozhodol v predĺžení o víťazstve Detroitu na ľade Floridy 3:2 a jeho tím tak uspel v treťom stretnutí za sebou. Red Wings zdolali Floridu prvýkrát od februára 2021. "Bojovali sme 40 minút, do tretej tretiny sme vstupovali za stavu 1:2 a cítili šancu. Títo chalani si zaslúžia uznanie, v tejto lige je veľmi ťažké zvíťaziť na ľade súpera, zvlášť nad takým špičkovým tímom," povedal tréner "červených krídel" Derek Lalonde. Sam Reinhart skóroval za "panterov" v ôsmom dueli v sérii a prekonal tak klubový rekord Pavla Bureho (2000/01), bol to zároveň jeho 500. bod v NHL.



Plánovaný zápas medzi Buffalom Sabres a Chicagom Blackhawks odložilo vedenie NHL o jeden deň. Dôvodom boli cestovné obmedzenia v západnej časti štátu New York pre nepriaznivé počasie. Blackhawks už do mesta pricestovali, čo zvyčajne stačí na verdikt v prospech uskutočnenia zápasu. V samotnom Buffale však platil zákaz cestovania a meteorológovia očakávali kalamitu.

NHL - sumáre:



Florida Panthers - Detroit Red Wings 2:3 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)



Góly: 26. Reinhart (Lundell, Kulikov), 32. Forsling (Bennett) - 32. Rasmussen (Määttä, Copp), 47. Fabbri (Rasmussen, Määttä), 62. Larkin (Gostisbehere, Perron). Brankári: Bobrovskij - Lyon, strely na bránku: 34:29.







New Jersey Devils - Montreal Canadiens 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)



Góly: 41. L. Hughes (Hischier, Meier), 42. Holtz (NEMEC, Mercer) - 13. SLAFKOVSKÝ (Caufield), 35. Roy (Monahan, Armia), 56. Caufield (Monahan, Harris). Brankári: Daws - Montembeault, strely na bránku: 30:25.







Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks odložené







Slováci v akcii:



Šimon Nemec (New Jersey) 21:53 0 1 1 -3 3 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:29 1 0 1 +1 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/