Australian Open 2025: Obhajkyňa Sobolenková je prvá finalistka dvojhry

Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom Australian Open. Najvyššie nasadená dvojnásobná obhajkyňa titulu zdolala v semifinále turnajovú jedenástku Španielku Paulu Badosovú 6:4, 6:2. Jej finálová súperka bude v sobotu od 9.30 SEČ víťazka duelu medzi Američankou Madison Keysovou a Igou Swiatekovou z Poľska.





Sobolenková sa od úvodu snažila predvádzať agresívny tenis a diktovať tempo výmen, no robila príliš veľa nevynútených chýb. Svetová jednotka stratila hneď svoj prvý servis a súperka viedla 2:0. Bieloruska však spresnila hru a kontrovala ziskom štyroch gemov za sebou. Favoritka duelu už výhodu z rúk nepustila a za stavu 5:4 pri svojom podaní využila vďaka esu hneď prvý setbal.Badosová bola od úvodu druhého dejstva pod tlakom a prestalo sa jej dariť na podaní. V tretej hre urobila dve dvojchyby, čím darovala súperke brejk. Jedenásta nasadená hráčka prišla o servis aj v piatom geme. Bieloruska súboj dotiahla do úspešného konca a čistou hrou vo ôsmej hre sa tešila z postupu.Sobolenková tak má šancu zopakovať kúsok Švajčiarky Martiny Hingisovej, ktorá v rokoch 1997 až 1999 ako doposiaľ posledná singlistka zaznamenala v Melbourne Parku víťazný hetrik. Bieloruska natiahla svoju víťaznú šnúru na Australian Open na 20 zápasov. "Neviem, ako sa mi to podarilo na začiatku otočiť. Išla som bod po bode a gem po geme. Podľa mňa to bolo kľúčové. Super ťažký zápas s mojou kamarátkou. Som rada, že sa dostala späť na takú vysokú úroveň. Teším sa z víťazstva," uviedla v pozápasovom interview Sobolenková.Španielka, ktorá je jej veľká kamarátka, dosiahla prvé semifinále na podujatiach veľkej štvorky. "Obe máme svoje sny. Čokoľvek sa stane na kurte, zostávame kamarátkami. Dohodli sme sa na tom. Hádam je stále moja kamarátka. Som si istá, že ma bude niekoľko hodín alebo dní neznášať. Sľubujem jej, že ak pôjdeme spolu najbližšie na nákupy, kúpim jej čokoľvek, čo bude chcieť," povedala s úsmevom. Vyjadrila sa aj k šanci získať tretí titul v sérii: "Mám husiu kožu. Som hrdá na to, čo som dokázala. Je za tým práca môjho tímu, prešli sme náročnými situáciami. Pre mňa je to česť, že sa môžem skúsiť zapísať do histórie. Nikdy som o tom nesnívala, chcela som najprv vyhrať jeden Grand Slam. Teraz mám šancu na tri za sebou a dám do toho všetko."

ženy - dvojhra - semifinále:



Arina Sobolenková (Biel.-1) - Paula Badosová (Šp.-11) 6:4, 6:2