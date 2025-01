Univerziáda: Slovenskí hokejisti prehrali s Kanadou 1:3, majú striebro

Slovenskí hokejoví reprezentanti získali na 32. Svetových zimných univerzitných hrách FISU v Turíne strieborné medaily. V stredajšom finále podľahli Kanade 1:3.



Zverenci trénera Ivana Feneša zariadili pre slovenskú výpravu prvé umiestnenie na stupňoch víťazov. Hokejisti sa vo finále univerziády predstavili štvrtýkrát v históriu a medailovú zbierku rozšírili na jedno zlato a tri striebra. O jediný presný zásah Slovákov sa v stretnutí postaral Jakub Uram, ktorý v 35. minúte znížil na 1:2.

Svetové zimné univerzitné hry FISU 2025 - hokej-muži



finále:



SLOVENSKO - Kanada 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 35. Uram - 20. Mutala, 27. Gengenbach, 60. Duff







o bronz:



Ukrajina - USA 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

hlasy po zápase /svkuniteam.sk/:



tréner Ivan Feneš: "Dali sme do toho všetko, ale bohužiaľ to nestačilo. Treba priznať, že Kanada bola prvú časť zápasu lepšia. Ukázali sme však charakter, srdce a záverečná tretina bol perfektný hokej, ale nestačilo to. Strieborná medaila je však skvelý výsledok pre Slovensko. Sú to chlapci, ktorí študujú a popri tom hrajú hokej. Úžasní chalani, ktorí sa na nič nehrajú a vedia, čo od života chcú a očakávajú, takže to tak vyzeralo aj na ľade."



kapitán Jakub Uram: "Ťažký zápas. Kanada je Kanada a je to silné mužstvo. Vedeli sme, čo nás čaká a myslím si, že sme s nimi hrali vyrovnanú partiu od druhej tretiny. Dotiahli sme sa nich a začali byť nervózni. Škoda šancí, ktoré sme mali, mohli sme to vyrovnať na 2:2 a bol by to iný zápas. Bohužiaľ, nám to nepadlo a dostali sme gól do prázdnej bránky."