Australian Open 2025: Sinner zdolal vo finále Zvereva a obhájil titul

Taliansky tenista Jannik Sinner triumfoval druhýkrát v kariére na Australian Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo finále turnajovú dvojku Nemca Alexandra Zvereva 6:3, 7:6 (4), 6:3 a získal tretí grandslamový titul. Vlani nenašiel premožiteľa ani na US Open.





Sinner zinkasoval v Melbourne prémiu 3,5 milióna austrálskych dolárov pred zdanením (cca 2,1 mil. eur) a upevnil si post lídra svetového rebríčka ATP. Talian vďaka nedeľňajšiemu triumfu v aréne Roda Lavera natiahol víťaznú sériu na 21 zápasov a stal sa prvým talianskym trojnásobným grandslamovým šampiónom v singli. Vo finálových dueloch má stopercentnú bilanciu 3:0.Zverev neuspel ani v treťom finále na podujatiach veľkej štvorky. V roku 2020 prehral na US Open s Rakúšanom Dominicom Thiemom, hoci viedol 2:0 na sety. Vlani na Roland Garros podľahol v ďalšej päťsetovej dráme Španielovi Carlosovi Alcarazovi. Doposiaľ posledným nemeckým víťazom mužskej dvojhry na Australian Open bol v roku 1996 Boris Becker.Sinner hral v dueli so Zverevom maximálne koncentrovane. Na začiatku prvého setu síce nevyužil štyri brejkbaly, no za stavu 4:3 prelomil podanie Nemca a po potvrdení brejku získal úvodné dejstvo vo svoj prospech. Zverev robil v dôležitých momentoch príliš veľa nevynútených chýb, nevychádzali mu ani nábehy na sieť.V druhom sete si obaja hráči dlho suverénne vyhrávali svoje podania. Za stavu 5:4 viedol Zverev pri servise Sinnera 5:4, no Talian potom uhral štyri fiftíny v sérii, vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk. V ňom bola kľúčová výmená za stavu 4:4, v ktorej vďaka "prasiatku" slávil úspech Sinner.Talian bol na koni, v treťom sete za stavu 3:2 Zvereva brejkol a zápas už dotiahol do úspešného konca. V deviatom geme premenil po skvelom lobe hneď prvý mečbal a skorigoval vzájomnú bilanciu so Zverevom na 3:4. Súpera počas celého stretnutia nepustil ani k jedinému brejkbalu. V Melbourne Parku nadviazal na triumf nad Nemcom z vlaňajšieho podujatia Masters 1000 v Cincinnati.Počas slávnostného ceremoniálu vyzdvihol výkony Zvereva a poďakoval svojmu tímu. "Sascha, je to ťažký deň pre teba i pre tvoj tím. Si však výborný hráč. Ver si, máš okolo seba skvelých ľudí. Tvrdo pracuj a určite čoskoro získaš grandslamový titul. Obhájiť cennú trofej na Australian Open je skvelý pocit a teší ma, že sa o tento úspech môžem podeliť s oboma mojimi trénermi. Darrena Cahilla sa pokúsim presvedčiť, aby si to rozmyslel a ešte neukončil trénerskú kariéru, so Simonem Vagnozzim sa skvele dopĺňajú, je to ideálna kombinácia. Ďakujem riaditeľovi turnaja Craigovi Tileymu a organizátorom, toto je výnimočný grandslam. Cítim sa tu ako doma, Najväčšia vďaka však patrí fanúšikom, ktorí vytvárajú vynikajúcu atmosféru už týždeň pred začiatkom turnaja. Už sa teším na budúci rok."Zverev uznal, že Sinner bol na dvorci lepší hráč. "Gratulácia Jannikovi k zaslúženému titulu. Si najlepší hráč na svete. Dúfal som, že ti viac skomplikujem cestu za titulom, ale bol si príliš dobrý. Ďakujem môjmu tímu. Veľmi si cením, ako mi pomáhate, vďaka vám som sa po ťažkom zranení na Roland Garros v roku 2022 opäť dostal medzi absolútnu svetovú špičku. Robíte všetko pre to, aby som získal grandslamový titul, ale ešte som na neho nedorástol. Fanúšikovia boli skvelí, dotlačili ma do finále. Neviem, či sa mi tu niekedy podarí získať trofej, ale vždy sem budem chodiť rád."

muži - dvojhra - finále:



Jannik Sinner (Tal.-1) - Alexander Zverev (Nem.-2) 6:3, 7:6 (4), 6:3