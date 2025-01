Mbappé konečne žiari aj v Reale Madrid. Tvrdí, že sa úspešne zladil so spoluhráčmi

26.1.2025 (SITA.sk) - Hviezdy francúzsky futbalista Kylian Mbappé neprežil na jeseň optimálne úvodné mesiace v drese nového zamestnávateľa Realu Madrid . Bývalá opora PSG absolvovala po príchode do Španielska aj štvorzápasové série bez streleného gólu, čo predstavuje niečo, na čo nebol on ani jeho fanúšikovia zvyknutí.Aktuálne však status jedného z najlepších futbalistov planéty napĺňa a teší sa z dobrej produktivity. Tú potvrdil aj v sobotňajšom zápase 21. kola La Ligy , v ktorom svojim prvým hetrikom v drese "bieleho baletu" pomohol k výhre 3:0 na ihrisku Valladolidu.Dvadsaťšesťročný zakončovateľ sa strelecky presadil už v piatom zápase za sebou, pričom v ostatných piatich dueloch vo všetkých súťažiach skóroval až sedemkrát. "V prvý deň po mojom príchode do Madridu som povedal, že môžem hrať zľava i sprava. Vtedy som vedel, že to nebude jednoduché. Chvíľu mi trvalo kým si všetko sadne, kým sa zladím s hráčmi, ale teraz nám to všetko funguje," povedal odchovanec AS Monaco pre oficiálny web La Ligy.Mbappé má v sezóne 2024/2025 na konte 15 ligových gólov, iba o jeden menej ako priebežný líder Robert Lewandowski FC Barcelona . "Moji spoluhráči hovoria, že mi chcú pomôcť ovládnuť tabuľku strelcov La Ligy. Je to od nich pekné, ale primárnym cieľom je titul. Túžim tímu byť čo najviac nápomocný," vysvetlil francúzsky útočník, ktorý dal vo všetkých súťažiach za Real už 22 gólov.Zverenci Carla Ancelottiho v sobotu zvýšili svoj náskok na čele tabuľky. Aktuálne majú o štyri body viac ako prenasledovateľ a mestský rival Atlético Madrid . "Los Colchoneros" totiž v 21. kole iba remizovali (1:1, pozn.) na svojom štadióne s Villarrealom. Priebežne tretí FC Barcelona stráca na odvekého rivala desať bodov, no má nedeľňajší zápas s Valenciou k dobru. "Dnešné tri body sú výborné aj preto, že Atlético trocha stratilo. Dostali sme tiež Barcelonu pod tlak," uzavrel Mbappé.